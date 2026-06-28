Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pkw überschlug sich auf Autobahnzubringer und geriet in Brand - Fahrer leicht verletzt

Seligenstadt (ots)

Ein 34 Jahre alter Autofahrer erlitt bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Sonntag, gegen 1.49 Uhr, leichte Verletzungen, nachdem sich sein Fahrzeug im Bereich des Seligenstädter Dreiecks überschlagen hatte und anschließend in Brand geraten war.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 39-Jährige mit einem Ford Focus die A 45 in Richtung A 3 (Fahrtrichtung Aschaffenburg). Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen zunächst nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Grünstreifen. Beim Gegenlenken verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Ford schleuderte über die Fahrbahn nach rechts, fuhr die Böschung hinauf, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Kurz darauf gerieten das Fahrzeug sowie die angrenzende Böschung in Brand.

Beim Eintreffen der ersten Polizeistreifen standen der Ford und die Böschung bereits in Flammen. Zunächst konnten keine Personen an der Unfallstelle festgestellt werden. Im Rahmen der Absuche trafen die Einsatzkräfte den leicht verletzten Fahrer im Nahbereich der Unfallstelle an. Er hatte Prellungen und Schnitte davon getragen. Da der 34-Jährige vermeintlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein Strafverfahren eingeleitet.

Für die Dauer der Bergungs- und Löscharbeiten musste der Zubringer in Fahrtrichtung Würzburg zeitweise gesperrt werden. Gegen 3.30 Uhr war die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben. Der Gesamtschaden am älteren Fahrzeug sowie der Fahrbahn wurde auf unter 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen unter der Rufnummer 06181 9010-120 zu melden.

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