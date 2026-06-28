Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pedelec-Fahrer nach Alleinunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Heusenstamm (ots)

Am Samstagabend verletzte sich ein 58-jähriger Pedelec-Fahrer aus Heusenstamm bei einem Alleinunfall in der Hohebergstraße schwer.

Gegen 22.17 Uhr befuhr der Mann mit seinem Pedelec die Hohebergstraße in Richtung Süden. Nachdem er die Kreuzung zur Ringstraße bei Grünlicht passiert hatte, touchierte er nach Angaben von mehreren Zeugen mit dem Vorderreifen eine Verkehrsinsel. Der 58-Jährige geriet dadurch ins Schlingern und überschlug sich mit seinem Fahrrad. Er kam einige Meter weiter auf dem Asphalt zum Liegen.

Ersthelfer versorgten den Schwerverletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der Heusenstammer war zunächst noch ansprechbar, verlor während der medizinischen Versorgung jedoch das Bewusstsein. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum. Die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr wurden aufgenommen.

Die Polizei in Heusenstamm bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

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