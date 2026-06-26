Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mercedes AMG landete auf Dach: Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu

Bundesstraße 45 / Rodgau (ots)

(fg) Am Freitagvormittag, kurz vor 12 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 45 in Fahrtrichtung Ober-Roden im Bereich der Anschlussstelle Nieder-Roden ein Verkehrsunfall, bei dem ein roter Mercedes auf dem Dach landete. Der Fahrer des roten AMG zog sich leichte Verletzungen zu und kam zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Der beschädigte Wagen musste abgeschleppt werden. Wie hoch der Sachschaden ausgefallen ist, steht noch nicht fest. Der Mercedes habe einem überholenden Fahrzeug ausweichen wollen, so ein erster Zeugenhinweis. Hierbei verlor der Lenker offenbar die Kontrolle über den Wagen und prallte mit diesem gegen die Schutzplanke, ehe das Auto auf dem Dach landete. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zeitweise zur Sperrung der Fahrbahn; die Sperrung wurde um 13.40 Uhr aufgehoben. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und entsprechende Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

Offenbach, 26.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

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