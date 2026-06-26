Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme eines mutmaßlichen Ladendiebs: Verdächtiger hatte offenen Haftbefehl; Zwei Leichtverletzte und 12.500 Euro Schaden: Zeugensuche nach Unfall; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Festnahme eines mutmaßlichen Ladendiebs: Verdächtiger hatte offenen Haftbefehl - Offenbach

(fg) Polizeibeamte nahmen am Donnerstagabend, kurz nach 20 Uhr, einen mutmaßlichen Ladendieb in der Löwenstraße (20er-Hausnummern) vorläufig fest und im weiteren Verlauf mit zum Polizeirevier. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 36 Jahre alte Verdächtige, sechs Packungen Waschmaschinentabs in seinen mitgeführten Rucksack gepackt haben. An der Kasse habe er nach dem Bezahlen eines Biers den Laden verlassen wollen. Aufmerksame Mitarbeiter hatten den mutmaßlichen Diebstahl jedoch zuvor via Videoüberwachung beobachtet und den Mann, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt, am Verlassen des Marktes gehindert. Kurz darauf folgte die vorläufige Festnahme. Aufgrund eines offenen Haftbefehls sitzt der 36-Jährige nun im Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

2. Zwei Leichtverletzte und 12.500 Euro Schaden: Zeugensuche nach Unfall - Offenbach / Autobahn 3

(fg) Nach einem Unfallgeschehen auf der Autobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Obertshausen und Offenbach in Fahrtrichtung Frankfurt am Main ermittelt die Polizei und sucht aufgrund unterschiedlicher Aussagen zum Unfallhergang nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 23.20 Uhr zu dem Unfall, wobei ein VW Touran auf einen Peugeot auffuhr. Hierbei entstand ein Schaden von rund 12.500 Euro. Die 49-jährige Peugeot-Beifahrerin und der 35 Jahre alte VW-Lenker zogen sich leichte Verletzungen zu und kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Auch die Feuerwehr war unter anderem zur Absicherung der Unfallstelle im Einsatz. Zeugen, die insbesondere Hinweise zum Unfallhergang geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

3. Kleidungsstücke aus Garage entwendet: Zeugensuche! - Dietzenbach

(fg) Unbekannte überstiegen am Donnerstagabend einen Gartenzaun in der Landwehrstraße (20er-Hausnummern) und öffneten anschließend eine Garagentür auf dem Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses. Aus diesem nahmen die jugendlichen Täter im Alter von 15 bis 17 Jahren mehrere Kleidungsstücke mit. Als die Zeugin die Diebe erblickte, machten sich diese über den Garten und ein angrenzendes Schulgelände davon. Es sollen mindestens zwei Jugendliche gewesen sein; einer davon hatte lockige Haare. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06074 4837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach zu melden.

4. Hoher Sachschaden nach Unfall mit Porsche - Neu-Isenburg

(cb) Einen Sachschaden von etwa 50.000 verursachte der Fahrer eines schwarzen Cayennes am Donnerstag, als dieser mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigte. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand beabsichtigte der 85-jährige Porsche-Lenker seinen Wagen ebenfalls in der Bahnhofstraße (180er-Hausnummern) zu parken. Vermutlich verwechselte er beim Parkvorgang das Gas- und das Bremspedal und fuhr in der Folge auf den vor ihm abgestellten Citroen auf. Durch die Wucht der Kollision wurde dieser wiederum auf weitere abgestellte Fahrzeuge geschoben. Durch diese "Kettenreaktion" wurden insgesamt fünf parkende Fahrzeuge beschädigt. Zudem wurde eines dieser gegen eine Hausfassade geschleudert, wodurch ebenfalls ein Sachschaden entstand. Unfallzeugen wenden sich bitte an die Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg (06102 2902-0).

5. Wer hat den Corsa angefahren? - Neu-Isenburg

(cb) Wer hat den Corsa angefahren und dadurch einen Sachschaden von knapp 2.500 Euro hinterlassen? Das fragen sich die Ermittler der Polizeistation in Neu-Isenburg und suchen nach Zeugen der Verkehrsunfallflucht. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen grauen Kleinwagen mit GN-Kennzeichen am Donnerstag, gegen 5 Uhr, in der Freiherr-vom-Stein-Straße, hier im Bereich der einstelligen Hausnummern, ab. Als er gegen 18.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, musste er Beschädigungen auf der Fahrerseite feststellen. Vermutlich streifte der Unfallverursacher den Corsa im Vorbeifahren und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Unfallzeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Telefonnummer 06102 2902-0 an die Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg.

6. Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen: Polizei sucht Täter - Obertshausen

(fg) Ein Unbekannter entblößte sich am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, in Hausen an einem Bach nahe eines Reitvereins in der Birkenwaldstraße und hantierte anschließend an seinem Glied herum. Die Kripo ermittelt nun wegen exhibitionistischer Handlungen und sucht den Täter. Dieser sei mit einem dunkelblauen Mountainbike geflüchtet. Er war 30 bis 40 Jahre alt, korpulent und etwa 1,80 Meter groß. Der Gesuchte hatte hellbraune Haare und war mit einem langärmeligen Sportoberteil und einer langen Hose bekleidet; zudem hatte er eine hellblaue Bauchtasche dabei. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Unbekannte auf eine Bank in unmittelbarer Nähe von zwei Teenagerinnen gesetzt. Als eine Jugendliche eine Bildaufnahme von dem Täter fertigen wollte, machte sich dieser umgehend davon. Hierbei klaute er noch ein Paar Socken. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

7. Fußgänger nach Kollision mit Smart schwer verletzt: Zeugensuche! - Rodgau

(cb) Schwere Verletzungen erlitt ein 44 Jahre alter Fußgänger am Donnerstagabend nach der Kollision mit einem Smart. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand überquerte der Rodgauer mit seinem Hund die Ludwigstraße (90er-Hausnummern), wobei er von dem schwarzen Smart erfasst wurde. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte der 44-Jährige und zog sich eine Kopfplatzwunde sowie Verletzungen an der Schulter zu. Er musste im Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Am Kleinwagen des 58-jährigen Fahrzeugeigentümers entstand ein Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro. Zeugen des Unfalls setzen sich bitte mit den Beamten in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 in Verbindung.

8. 16-Jähriger soll Pfefferpistole eingesetzt haben: Ermittlungen eingeleitet - Langen

(cb) Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermitteln die Beamten der Kripo derzeit gegen einen 16-Jährigen aus Langen. Dieser soll sich am Donnerstag, gegen 20.30 Uhr, in der Straße "An der Winkelgasse" mit einem ihm bekannten 38 Jahre alten Mann getroffen und diesen verletzt haben. Bereits einige Zeit zuvor, so die derzeitigen Ermittlungen, kam es zu Unstimmigkeiten zwischen den beiden Kontrahenten. Bei dem Treffen, welches in der Nähe einer Hütte auf dem Parkplatz stattfand, soll der Teenager in Begleitung von zwei bis dato Unbekannten gewesen sein. Er habe unvermittelt eine Pfefferpistole gezogen und mehrfach auf das Gesicht des Älteren gezielt, wodurch dieser Augenreizungen erlitt. Im Anschluss flüchtete der Jugendliche mit seinen Begleitern in unbekannte Richtung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 an die Beamten der Polizeistation Langen.

Offenbach, 26.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

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