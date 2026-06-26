Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 27. Kalenderwoche 2026

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten sowie an kreuzenden Fahrradwegen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

- 29.06.2026:

Obertshausen, Tempelhofer Straße (Schule);

- 30.06.2026:

Bruchköbel, L 3347 (Unfallschwerpunkt);

- 01.07.2026:

Langen, K168 (kreuzender Fahrradweg);

- 02.07.2026:

Hanau-Steinheim, B 45 (Lärmschutz);

- 03.07.2026:

Langen, L 3262 (Unfallschwerpunkt);

- 04.06. und 05.07.2026:

Hanau in Richtung Steinheim, B 45 (Lärmschutz).

Offenbach, 26.06.2026, Pressestelle, Merlin Winges

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