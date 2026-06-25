Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Kurt Siegfried Petzold?

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Rödermark (ots)

(cb) Wo ist Kurt Siegfried Petzold aus Rödermark? Das fragt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 88-Jährigen.

Herr Petzold ist etwa 1,65 Meter groß und hat eine Glatze mit grauem Haarkranz. Zudem trägt er einen Oberlippenbart und Kotletten. Der Vermisste wurde zuletzt am Donnerstagmorgen, 25. Juni, im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße gesehen. Seitdem ist der Senior unbekannten Aufenthalts. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug dieser ein weißes T-Shirt und kurze, karierte Shorts.

Der Gesuchte könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und auf medizinische Hilfe angewiesen sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Kurt Siegfried Petzold geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: Privat)

Offenbach, 25.06.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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