Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Marlene Eifler?

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Rodgau (ots)

(cb) Wo ist Marlene Eifler aus Rodgau? Das fragt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 85-Jährigen.

Frau Eifler ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine normale Statur und kurze, rötliche Haare. Der Vermisste hat einen leichten Gehfehler. Zudem trägt sie eine Brille. Die Gesuchte wurde zuletzt am Donnerstagvormittag, 25. Juni, im Bereich der Dietrich-Bonhoeffer-Straße gesehen. Seitdem ist die Seniorin unbekannten Aufenthalts. Zur Bekleidung der Vermissten liegen derzeit keine Hinweise vor.

Die Gesuchte könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und auf medizinische Hilfe angewiesen sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Marlene Eifler geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild der Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: Privat)

Offenbach, 25.06.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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