Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Famis Mermertas?

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Hanau (ots)

(cb) Wo ist Famis Mermertas aus Hanau? Das fragt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 48-Jährigen.

Frau Mermertas ist etwa 1,65 Meter groß, von kräftiger Statur und hat dunkelbraunes, schulterlanges Haar. Außerdem trägt sie oft ein Kopftuch. Die Vermisste wurde zuletzt am Donnerstag, 18. Juni, im Bereich der Westerburgstraße gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts. Zur Kleidung, welche die Gesuchte zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, liegen derzeit keinerlei Hinweise vor.

Die Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und auf medizinische Hilfe angewiesen sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Famis Mermertas geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild der Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: Privat)

Offenbach, 25.06.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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