PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Famis Mermertas?

POL-OF: Wo ist Famis Mermertas?
  • Bild-Infos
  • Download

Hanau (ots)

(cb) Wo ist Famis Mermertas aus Hanau? Das fragt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 48-Jährigen.

Frau Mermertas ist etwa 1,65 Meter groß, von kräftiger Statur und hat dunkelbraunes, schulterlanges Haar. Außerdem trägt sie oft ein Kopftuch. Die Vermisste wurde zuletzt am Donnerstag, 18. Juni, im Bereich der Westerburgstraße gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts. Zur Kleidung, welche die Gesuchte zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, liegen derzeit keinerlei Hinweise vor.

Die Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und auf medizinische Hilfe angewiesen sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Famis Mermertas geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild der Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: Privat)

Offenbach, 25.06.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren