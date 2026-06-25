Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Streife fand gestohlenes Handy auf: Zeugensuche!; Kind stürzte von Rad und zog sich leichte Verletzungen zu; Unbekannte entrissen die Handtasche: Hinweise erbeten und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Streife fand gestohlenes Handy auf: Zeugensuche! - Hanau

(fg) Nach dem Diebstahl eines Handys am Mittwochabend, gegen 21.40 Uhr, in der Straße "Altstädter Markt" vor dem dortigen Goldschmiedehaus ermittelt die Polizei wegen Diebstahls sowie Sachbeschädigung und sucht mit einer Personenbeschreibung nach dem Täter. Nach bisherigen Erkenntnissen übergab die Hanauerin ihr Handy kurzzeitig an ihr Kind. Der etwa 45 Jahre alte Täter, der augenscheinlich Arbeitskleidung trug, nahm dies offensichtlich war und entnahm dem Kind das Mobiltelefon. Mit der Beute machte er sich in Richtung Innenstadt davon. Die hilfesuchende 33-Jährige traf kurz darauf auf eine Streifenbesatzung, die im Rahmen der Innenstadtoffensive unterwegs war. Mithilfe einer Ortungsfunktion fanden die Beamten das zuvor entwendete Mobiltelefon kurz darauf defekt in einem Mülleimer an der Ecke "Wallweg" / Friedrich-Ebert-Anlage auf. Von dem Täter fehlt nach wie vor jede Spur. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben und Hinweise auf den Dieb geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau.

2. Kind stürzte von Rad und zog sich leichte Verletzungen zu - Hanau

(fg) Leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zog sich ein achtjähriger Radfahrer am Mittwochabend, gegen 20.15 Uhr, im Bereich der Akademiestraße / Willy-Brandt-Straße bei einem Unfall zu. Das Kind habe auf dem Rad fahrend den Gehweg der Willy-Brandt-Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Güterbahnhofstraß befahren und im weiteren Verlauf den dortigen Zebrastreifen überquert. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem weißen VW Golf, an dessen Steuer eine 20-Jährige aus Bruchköbel saß. Die junge Frau war auf der Akademiestraße in Richtung Willy-Brandt-Straße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie offenbar den Jungen. Es kam zur Kollision. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 120 Euro. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120.

3. Unbekannte entrissen die Handtasche: Hinweise erbeten - Hanau

(cb) Eine Hanauerin saß am Dienstagabend auf einer Parkbank in der Straße "Am Venussee" (60er Hausnummern), als ihr zwei bis dato Unbekannte die Handtasche entrissen und mit dieser flüchteten. Gegen 22.40 Uhr näherten sich der 69-Jährigen zwei unbekannte Jugendliche. Ein etwa 16 Jahre alter, etwa 1,65 Meter bis 1,75 Meter groß, kräftiger Teenager mit dunklen, kurzgeschorenen Haaren kam auf sie zu und entriss ihr die Handtasche. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte, der ein rotes T-Shirt, beigefarbene Shorts und Sneaker trug, mit seinem Komplizen. Dieser soll zwischen 13 und 14 Jahre alt sein und ungefähr 1,60 Meter groß sein. Zudem trug der Junge mit dunklen kurzen Haaren ein graues T-Shirt und graue Shorts. Bei der Tat verletzte sich die Handtascheneigentümerin mit dem Ellenbogen an der Bank und erlitt leichte Verletzungen. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

4. Müllcontainer brannte: Zeugen bitte melden - Schlüchtern

(cb) Warum brannte der Müllcontainer? Das fragen sich die Ermittler in Schlüchtern und suchen Zeugen, welche Hinweise zu dem Brand vom Mittwochabend geben können. Gegen 22.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr über den brennenden Inhalt eines Metallcontainers in der Bahnhofstraße (20er-Hausnummern) informiert. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen verhindert werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand kein Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 bei den Beamten zu melden.

Offenbach, 25.06.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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