Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutmaßlich Unachtsamkeit beim Abbiegen: Drei Fahrzeuge nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Langen/Dreieich (ots)

(lei) Drei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 486 zugetragen hat. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte eine aus Richtung Langen kommende Hyundai-Fahrerin gegen 16.20 Uhr nach links in die Koberstädter Straße abbiegen, als sie wohl einen entgegenkommenden Peugeot übersah und es zur Kollision kam. Die beiden Fahrzeuge kamen offenbar ins Schleudern und stießen in der Folge mit einem Saic zusammen, dessen Fahrerin verkehrsbedingt in der Koberstädter Straße an der Einmündung zur Bundesstraße gehalten hatte. Die Fahrerin des Peugeot wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen, die sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 melden können.

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