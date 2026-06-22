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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Quad-Fahrer tödlich verunglückt: Zeugensuche zu Unfallgeschehen

Steinau an der Straße (ots)

(fg) Zu einem Alleinunfall mit tödlichem Ausgang ist es am Montagabend in der Rhönstraße in Hintersteinau gekommen. Bei diesem verstarb ein 81 Jahre alter Quad-Fahrer.

Kurz nach 19 Uhr verunfallte der Senior aus bislang unbekannten Gründen im Bereich der einstelligen Hausnummern. Er stürzte zu Boden und zog sich hierbei tödliche Verletzungen zu. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs und zur Klärung der Ursache wurde zudem ein Gutachter hinzugezogen. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

Offenbach, 22.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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