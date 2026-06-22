POL-OF: Quad-Fahrer tödlich verunglückt: Zeugensuche zu Unfallgeschehen
Steinau an der Straße (ots)
(fg) Zu einem Alleinunfall mit tödlichem Ausgang ist es am Montagabend in der Rhönstraße in Hintersteinau gekommen. Bei diesem verstarb ein 81 Jahre alter Quad-Fahrer.
Kurz nach 19 Uhr verunfallte der Senior aus bislang unbekannten Gründen im Bereich der einstelligen Hausnummern. Er stürzte zu Boden und zog sich hierbei tödliche Verletzungen zu. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs und zur Klärung der Ursache wurde zudem ein Gutachter hinzugezogen. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.
Offenbach, 22.06.2026, Pressestelle, Felix Geis
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