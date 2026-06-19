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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstensuche nach Eva Kuzmenko

POL-OF: Vermisstensuche nach Eva Kuzmenko
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Schlüchtern (ots)

(cl) Wo ist Eva Kuzmenko aus Schlüchtern? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 17-jährigen Vermissten.

Zuletzt wurde Frau Kuzmenko heute gegen 8 Uhr in der Hauptstraße in Linsengericht- Altenhaßlau gesehen.

Frau Kuzmenko ist circa 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur, braune lange Haare und soll mit einer schwarzen kurzen Hose, einem schwarzen T-Shirt, schwarze Schuhe sowie einer neongrünen Jacke bekleidet sein. Weiterhin soll sie eine grüne Tasche mit sich führen.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Eva Kuzmenko geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 bei der Polizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild der Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: privat)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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