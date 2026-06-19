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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Brände innerhalb weniger Minuten: Kriminalpolizei prüft Zusammenhang

Offenbach (ots)

(lei) Zwei Brände in unmittelbarer räumlicher und zeitlicher Nähe haben in der Nacht zu Freitag Feuerwehr und Polizei in Offenbach beschäftigt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und geht dabei dem Verdacht nach, dass die Vorfälle miteinander in Zusammenhang stehen könnten.

Der erste Einsatz wurde gegen 0.35 Uhr in der Friedhofstraße gemeldet. Eine Anwohnerin hatte Feuerschein auf dem Dach eines geparkten Taxis bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Vor Ort stellte sich heraus, dass Unbekannte offenbar das auf dem Fahrzeug angebrachte Taxischild in Brand gesetzt hatten. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden.

Nur kurze Zeit später wurde rund 200 Meter entfernt an der Ecke Friedhofstraße/Mainstraße ein weiterer Brand gemeldet. Dort standen Teile eines Hinweisschildes für eine Gasleitung in Flammen. Aufgrund der Nähe der beiden Brandorte und des engen zeitlichen Zusammenhangs liegt der Verdacht einer vorsätzlichen Brandlegung nahe.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Friedhofstraße oder Mainstraße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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