POL-OF: Zwei Brände innerhalb weniger Minuten: Kriminalpolizei prüft Zusammenhang
Offenbach (ots)
(lei) Zwei Brände in unmittelbarer räumlicher und zeitlicher Nähe haben in der Nacht zu Freitag Feuerwehr und Polizei in Offenbach beschäftigt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und geht dabei dem Verdacht nach, dass die Vorfälle miteinander in Zusammenhang stehen könnten.
Der erste Einsatz wurde gegen 0.35 Uhr in der Friedhofstraße gemeldet. Eine Anwohnerin hatte Feuerschein auf dem Dach eines geparkten Taxis bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Vor Ort stellte sich heraus, dass Unbekannte offenbar das auf dem Fahrzeug angebrachte Taxischild in Brand gesetzt hatten. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden.
Nur kurze Zeit später wurde rund 200 Meter entfernt an der Ecke Friedhofstraße/Mainstraße ein weiterer Brand gemeldet. Dort standen Teile eines Hinweisschildes für eine Gasleitung in Flammen. Aufgrund der Nähe der beiden Brandorte und des engen zeitlichen Zusammenhangs liegt der Verdacht einer vorsätzlichen Brandlegung nahe.
Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Friedhofstraße oder Mainstraße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.
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