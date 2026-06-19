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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen vertreiben mutmaßliche Einbrecher: Kriminalpolizei erbittet Hinweise

Bad Soden-Salmünster (ots)

(lei) Dank aufmerksamer Zeugen ist ein mutmaßlicher Einbruch in eine Firma in der Hans-Streif-Straße in der Nacht zu Freitag offenbar ohne Beute geblieben. Gegen 2.40 Uhr bemerkten Zeugen Taschenlampenschein in dem Firmengebäude und verständigten umgehend die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich mehrere Unbekannte zuvor Zutritt zum Firmengelände verschafft, indem sie einen Zaun überwanden. Anschließend gelangten sie über eine unter einem Fenster positionierte Mülltonne an ein Fenster im ersten Obergeschoss, das sie beschädigten, um in das Gebäude einzusteigen.

Im Inneren sammelten die Täter offenbar bereits diverses Diebesgut zusammen und stellten dieses zum Abtransport bereit. Darunter befanden sich unter anderem mehrere hochwertige Elektro- und Metallwerkzeuge, ein Fernseher sowie eine Musikbox.

Vermutlich aufgrund der bemerkten Anwesenheit der Zeugen brachen die Täter ihr Vorhaben ab und flüchteten in Richtung Hanauer Landstraße. Nach Angaben der Zeugen soll es sich um insgesamt fünf Personen gehandelt haben. Drei von ihnen waren dunkel gekleidet, zwei weitere trugen weiße T-Shirts. Zudem sollen die Verdächtigen mit zwei Fahrzeugen unterwegs gewesen sein. Bei einem der Wagen habe es sich um einen schwarzen VW mit ausländischer Zulassung gehandelt.

Auf der Anfahrt stellten alarmierte Polizeistreifen in der Fuldaer Straße ein Fahrzeug fest, auf das die Beschreibung teilweise zutraf. Der Wagen, in dem sich mindestens zwei Personen befanden, setzte seine Fahrt jedoch umgehend fort und verschwand in Richtung Spessartstraße. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde glücklicherweise nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder den genutzten Fahrzeugen geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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