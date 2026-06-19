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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer hat die Schriftstücke aufgehängt? Zeugen gesucht

Hanau (ots)

(lei) Wegen mehrerer an einer Hauseingangstür befestigter Schriftstücke ist die Polizei am Donnerstagmorgen in der Krämerstraße tätig geworden. Die Dokumente waren mit Klebeband von außen sichtbar an dem Gebäude mit 20er-Hausnummer angebracht worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand enthielten die Aushänge politische Äußerungen sowie verschiedene Notizen zu unterschiedlichen politischen Themen. Die Inhalte wirkten teilweise ungeordnet und ließen keinen unmittelbaren Zusammenhang erkennen. Eine vorläufige Bewertung der sichergestellten Schriftstücke ergab keine strafrechtlich relevanten Inhalte. Dennoch wurde eine weitergehende Prüfung veranlasst. Die abschließende Auswertung durch die Ermittler steht derzeit noch aus.

Bislang ist unklar, wer die Zettel an der Tür angebracht hat und welche Absicht dahintersteckte. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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