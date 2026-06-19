Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Präventionsveranstaltung für Seniorinnen und Senioren: Polizei informiert über aktuelle Betrugsmaschen

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Großkrotzenburg (ots)

(lei) Gerade ältere Menschen geraten immer wieder in den Fokus von Trickdieben und Trickbetrügern, die ihre Opfer persönlich oder telefonisch kontaktieren. Um über aktuelle Betrugsmaschen aufzuklären und praktische Verhaltenstipps zu vermitteln, fand am Donnerstag im Sitzungssaal des Rathauses Großkrotzenburg eine Präventionsveranstaltung für Seniorinnen und Senioren statt.

Der Einladung folgten 24 Bürgerinnen und Bürger aus Großkrotzenburg. Begrüßt wurden die Teilnehmenden von Claudia Frigge und William Planz, zertifizierte Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren der Polizeisozialhilfe e. V. beim Polizeipräsidium Südosthessen.

Im Verlauf der Veranstaltung informierten die Sicherheitsberater umfassend über Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Thematisiert wurden insbesondere sogenannte "Trickanrufe", bei denen Betrüger beispielsweise Unglücksfälle vortäuschen, sich als Enkel in finanzieller Not ausgeben oder als Mitarbeitende von Banken und Kreditinstituten auftreten.

Darüber hinaus wurden Verhaltenshinweise für den Umgang mit unbekannten Personen an Haus- und Wohnungstüren vermittelt. Ebenso standen die sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen beim Einkaufen und Spazierengehen sowie Verhaltensregeln an Bargeldauszahlungsautomaten im Mittelpunkt der Informationsveranstaltung.

Im Anschluss stellte sich Polizeioberkommissar Volker Rostig in seiner Funktion als Schutzmann vor Ort des Polizeireviers Hanau den Anwesenden vor. In einer offenen Gesprächsrunde nutzten die Seniorinnen und Senioren die Gelegenheit zum Austausch mit den Sicherheitsberatern und dem Polizeibeamten. Dabei konnten zahlreiche Fragen rund um das Thema Sicherheit beantwortet und hilfreiche Hinweise für den Alltag gegeben werden.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

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