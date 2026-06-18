Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bus beschädigte zwei Autos; Kiosktür hielt Einbruchsversuch stand; Renault-Fahrer touchierte beim Überholen Traktor und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Bus beschädigte zwei Autos - Hanau

(cb) Eigentlich wollte ein 73-Jähriger mutmaßlich nur seinen Bus wenden, doch bei dem Wendemanöver auf einem Parkplatz im Hanauer Stadtteil Klein-Auheim ging wohl so einiges schief: Am Ende des Vorhabens wiesen der Bus, ein Opel sowie ein VW Beschädigungen auf. Gegen 12.25 Uhr soll der Lenker des Mercedesbusses mit seinem Gefährt eine Runde auf dem Parkplatz gedreht haben, um zu wenden. Hierbei soll er mit einem parkenden Opel zusammengestoßen sein. Durch die Wucht der Kollision wurde der Opel Grandland X in der Folge gegen den vor ihm abgestellten VW Caddy geschoben. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 13.000 Euro. Zeugen des Unfalls setzen sich bitte unter der 06181 100-120 mit den Beamten des Polizeireviers Hanau in Verbindung.

2. Kiosktür hielt Einbruchsversuch stand - Hanau

(cb) Die Tür eines Kiosks in der Gustav-Hoch-Straße (einstellige Hausnummern) hielt am Mittwoch dem Einbruchsversuch von Unbekannten stand. Diese hatten mehrmals mit einem Hebelwerkzeug an der Eingangstür angesetzt und hierdurch einen Sachschaden von knapp 1.000 Euro verursacht. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat, die sich gegen 0.50 Uhr ereignete, geben können, wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kripo in Hanau.

3. Zeugensuche nach Unfallflucht auf der Autobahn - Autobahn 66 / Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster / Bad Orb

(cb) Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochabend auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Frankfurt ereignete, suchen die Ermittler Zeugen der Verkehrsunfallflucht. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wollte ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer von dem rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Vermutlich übersah er hierbei einen sich von hinten nähernden BMW. Der 54 Jahre alte BMW-Fahrer musste, um nicht mit dem anderen Wagen zu kollidieren, stark abbremsen und kam hierbei nach links ab. Er touchierte mit der Fahrerseite die Mittelleitplanke, wodurch am Wagen mit SLÜ-Kennzeichen ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Beamten der Polizeiautobahnstation Südosthessen (06181 9010-0).

4. Renault-Fahrer touchierte beim Überholen Traktor - Bad Soden-Salmünster

(cb) Ein Renault-Lenker wollte am Mittwochnachmittag einen Traktor samt Anhänger auf der Landesstraße 3216 überholen, als es zum Unfall kam. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war der 51 Jahre alte Fahrer des Clio in Richtung Bad Soden-Salmünster unterwegs, als er das vor ihm fahrende Traktorgespann gegen 13.25 Uhr überholen wollte und hierbei in den Gegenverkehr geriet. Im weiteren Verlauf stieß er mit einem Transporter zusammen. Dieser rutschte durch die Wucht der Kollision in einen Straßengraben. Nach bisherigem Kenntnisstand blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Der weiße Clio sowie der Transporter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des weißen Wagens musste mit auf die Dienststelle, wo ihm wegen des Verdachts auf Rauschmitteleinfluss Blut abgenommen wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der unfallbeteiligten Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte telefonisch an die Beamten der Polizeistation Bad Orb (06052 9148-0).

Offenbach, 18.06.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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