Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kontrollen im Rahmen der Innenstadtoffensive: Mehrere Verstöße festgestellt; Laptop von Einbrechern mitgenommen; Motorrad aus Innenhof geklaut: Zeugen bitte melden! und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Kontrollen im Rahmen der Innenstadtoffensive: Mehrere Verstöße festgestellt - Offenbach

(lei) Mit gezielten Kontrollen im Innenstadtbereich setzte die Polizei in Offenbach am Mittwoch ihre Maßnahmen zur Stärkung der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum fort. Unter anderem mit Unterstützung von Kräften des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz nahmen die Beamtinnen und Beamten dabei verschiedene Betriebe sowie bekannte Treffpunkte in den Fokus. Neben Kiosken, Gaststätten und einer Spielothek standen auch die Bereiche rund um die Bahnhöfe sowie weitere öffentliche Plätze im Mittelpunkt der Kontrollen.

Im Verlauf des Einsatzes überprüften die Kontrollkräfte insgesamt drei Kioske, fünf Gaststätten sowie eine Spielothek. Hierbei wurden mehrere Verstöße festgestellt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

Bei einem 30-jährigen Mann stellten die Ordnungshüter ein Einhandmesser sicher. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

In mehreren Kiosken wurden insgesamt 100 Packungen Nikotin-Pods sichergestellt. Hier wurden gegen die Verantwortlichen Strafanzeigen wegen des Verdachts eines Verstoßes nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) gefertigt.

Zudem beschlagnahmten die Einsatzkräfte fünf Lachgas Behälter mit jeweils zwei Kilogramm Füllmenge. Hier besteht der Verdacht eines Verstoßes gegen das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz.

Darüber hinaus wurde eine geringe Menge Kokain aufgefunden und aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz beschlagnahmt.

In verschiedenen Kiosken stellten die Kontrollkräfte außerdem insgesamt mehr als zwei Liter E-Liquid sicher. Im Zusammenhang mit Verstößen gegen steuerrechtliche Vorschriften wurden außerdem Tabaksteuern in Höhe von über 800 Euro nacherhoben.

Ferner ergaben sich in einem Kiosk Hinweise auf eine mögliche unerlaubte Abgabe von Lachgas sowie Betäubungsmitteln. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

2. Laptop von Einbrechern mitgenommen - Offenbach

(cb) Einbrecher, die am Mittwoch in eine Wohnung in der Senefelderstraße (70er-Hausnummern) eingebrochen waren, flüchteten nach bisherigen Kenntnissen mit einem Laptop. Zuvor verschafften sie sich Zutritt in das Mehrfamilienhaus, begaben sich zur Wohnung im dritten Obergeschoss und hebelten anschließend die Wohnungstür auf. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen und flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute. Der Einbruch wurde kurz vor 19 Uhr festgestellt und der Polizei gemeldet. Derzeit können noch keine Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens gemacht werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, wenden sich bitte an die Kripo-Hotline (069 8098-1234).

3. Neu errichtete Lärmschutzwand besprüht: Zeugen gesucht! - Neu-Isenburg

(cb) Einen Sachschaden von schätzungsweise 2.500 Euro verursachten bislang Unbekannte, als diese eine neu errichtete Lärmschutzwand und noch nicht verbaute Einzelelemente in der Bahnhofstraße mit verschiedenen Schriftzügen und Symbolen beschmierten. Laut derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen Dienstag und Mittwoch. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

4. Fünf Leichtverletzte bei Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - Obertshausen

(lei) Folgenreich verlief ein Moment mutmaßlicher Unaufmerksamkeit am Dienstag im Bereich des Tannenmühlkreisels. Fünf Personen sind dort bei einem Verkehrsunfall am Nachmittag leicht verletzt worden. Dessen genauen Hergang arbeitet nun die Polizei in Heusenstamm auf, die jetzt nach Zeugen sucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen staute sich der Verkehr gegen 17 Uhr auf der linken Fahrspur an der Zufahrt zum Kreisverkehr aus Richtung Obertshausen. Dort standen ein Kia, ein Seat und ein Smart hintereinander im stockenden Feierabendverkehr.

Ein 40 Jahre alter Fahrer eines BMW X3 bemerkte die Verkehrssituation offenbar zu spät. Bei einem Ausweichmanöver touchierte der BMW nach ersten Erkenntnissen zunächst eines der wartenden Fahrzeuge und prallte anschließend auf das Heck eines weiteren Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug auf das vorderste geschoben. Der BMW überschlug sich schließlich und kam auf dem Dach auf der rechten Fahrspur zum Liegen.

Der 40-jährige BMW-Fahrer sowie zwei weitere Insassen des Fahrzeugs wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ebenfalls medizinisch versorgt werden mussten ein 61 Jahre alter Mann und ein 43-Jähriger aus den weiteren beteiligten Fahrzeugen; auch sie kamen in Kliniken.

An allen vier Fahrzeugen entstand Totalschaden in noch unbekannter Höhe, weswegen sie in der Folge abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße 448 für rund drei Stunden voll gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei den Beamtinnen und Beamten zu melden.

5. Motorrad aus Innenhof geklaut: Zeugen bitte melden! - Hainburg

(cb) Motorraddiebe hatten es auf eine Maschine abgesehen, die im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Auheimer Straße (10er-Hausnummern) abgestellt war. Das Motorrad mit OF-Kennzeichen stellte der Eigentümer am Dienstag, gegen 18 Uhr, ab. Als er am nächsten Morgen gegen 5.30 Uhr sein schwarzes Bike nutzen wollte, stellte er fest, dass die Täter die Lenkradsperre geknackt und sein Motorrad der Marke KTM geklaut hatten. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach, 18.06.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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