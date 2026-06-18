Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Verkehrsunfälle: Bikerin schwer und Autofahrer leicht verletzt

Birstein (ots)

(lei) Gleich zwei Verkehrsunfälle haben am Mittwochnachmittag Polizei und Rettungskräfte in Birstein beschäftigt. Dabei sind zwei Menschen verletzt worden.

Kurz nach 15 Uhr war eine 17-Jährige mit einem Kraftrad auf der Landesstraße 3196 von Birstein in Richtung Untersotzbach unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nahezu frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammenstieß. Die Jugendliche wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der 36 Jahre alte Audi-Fahrer sowie seine Beifahrerin blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt.

Bereits etwa eine halbe Stunde zuvor hatte sich im Ortsteil Fischborn ein weiterer Unfall ereignet. Nach vorläufigen Informationen der Polizei war dort eine 42-jährige Skoda-Fahrerin gegen 14.30 Uhr auf der Oberlandstraße (Bundesstraße 276) unterwegs, als es zur Kollision mit einem Seat kam. Gesteuert wurde dieser Wagen von einem 46-Jährigen, der von der Straße "Lindenplatz" auf die Ortsdurchfahrt eingefahren sei. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, während die Skoda-Fahrerin offenbar unverletzt blieb.

In beiden Fällen bittet die Polizeistation Schlüchtern Zeugen, die Hinweise zum jeweiligen Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 06661 9610-0 zu melden.

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