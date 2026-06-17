Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutmaßliche Unfallflucht am Wetterpark: Jugendliche sollen danach auch eine Pfefferpistole eingesetzt haben; Unbekannte flüchteten mit erbeuteter Tasche und Handy und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Mutmaßliche Unfallflucht am Wetterpark: Jugendliche sollen danach auch eine Pfefferpistole eingesetzt haben - Offenbach

(lei) Aus nächster Nähe und aus einer Gruppe heraus soll ein Jugendlicher am Dienstagabend am Wetterpark mit einer sogenannten Pfefferpistole auf einen 59-Jährigen geschossen und diesen dabei verletzt haben. Der Mann kam mit Blessuren im Gesicht zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Vorausgegangen war dem gegen 20.10 Uhr geschehenen Vorfall nach ersten Erkenntnissen der Polizei offenbar eine Diskussion zwischen dem Mann und der Gruppe - und die wiederum habe sich auf ein Unfallgeschehen bezogen, das unmittelbar zuvor stattgefunden haben soll. Demnach war einer der Jugendlichen auf einem E-Scooter unterwegs und hatte beim Vorbeifahren offenbar die Hand der Begleiterin des 59-Jährigen getroffen, die dabei leicht verletzt wurde. Nachdem sich die Gruppe anschließend davon machen wollte, rief ihnen der Mann hinterher, woraufhin man zurückkam. Im Zuge des Wortwechsels soll einer der Jungs dann den Gegenstand gezogen und abgedrückt haben, ehe er mit seinen Kumpels flüchtete. Das mutmaßliche Tatmittel - eine Pfefferpistole - fanden die Beamten kurz darauf in der Nähe und stellten sie sicher. Zudem hielten sie die Personalien eines möglichen Tatverdächtigen fest, der im Zuge der Fahndung angetroffen wurde. Die wegen Verdachts der Unfallflucht sowie der gefährlichen Körperverletzung geführten Ermittlungen dauern an. Weitere Hinweise bitte an die Kripo Offenbach (069 8098-1234).

2. Wer hat den Zettel am grünen Opel hinterlassen? - Dreieich

(cb) Ein bis dato unbekannter Zeuge hat am Dienstagnachmittag an einem beschädigten Opel eine Nachricht mit dem Hinweis auf einen Unfall hinterlassen, weshalb die Beamten in Neu-Isenburg nun diesen und weitere Unfallzeugen suchen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen beschädigte die Fahrerin eines grauen Hyundai gegen 14.10 Uhr beim Ein- oder Ausparken den am Fahrbahnrand des Berliner Rings (70er-Hausnummern) abgestellten grünen Corsa. Direkt im Anschluss setzte sie ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden an der Frontstoßstange des Kleinwagens zu kümmern. Der durch den Unfall entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 an die Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg.

3. Abgestellte Kabeltrommel mitgenommen: Polizei bittet um Hinweise - Heusenstamm

(cb) Zwei Mitarbeiter eines Energieunternehmens waren am Dienstagvormittag im Bereich der Frankfurter Straße (einstellige Hausnummern) eingesetzt, als bislang Unbekannte eine Kabeltrommel klauten. Diese wurde zwischen 8.45 Uhr und 9.30 Uhr durch die Mitarbeiter abgestellt, da sie diese für durchzuführende Arbeiten benötigten. In einem unbeobachteten Moment nahmen die Diebe die Kabeltrommel im Wert von rund 1.500 Euro an sich und flüchteten mit dieser. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

4. Unbekannte flüchteten mit erbeuteter Tasche und Handy - Rödermark

(cb) Seine Tasche sowie sein Handy nahmen zwei bislang Unbekannte am Mittwoch einem 20-Jährigen ab und flüchteten mit ihrer Beute. Nach bisherigem Ermittlungsstand sprach das Duo den jungen Mann, welcher auf einer Bank in der Dieburger Straße (30er-Hausnummern) saß, gegen 1.40 Uhr an. Einer der Täter soll den Handybesitzer zur Herausgabe der Tasche sowie seines Mobiltelefons aufgefordert haben. Als dieser zögerte, hat der Unbekannte einen messerähnlichen Gegenstand vorgezeigt, woraufhin der 20 Jahre alte Mann zu Fuß flüchtete. Nach kurzer Verfolgung kehrten die beiden Unbekannten zur Bank zurück und nahmen die Tasche des Mannes mitsamt Inhalt mit sich und flüchteten in Richtung Bahnhof. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- etwa 25 Jahre alt - ungefähr 1,80 Meter groß - dunkel Haare und dunkler Kinnbart - trug helle Oberbekleidung und eine dunkle Jogginghose - er führte ein kleines Fahrrad sowie den messerähnlichen Gegenstand mit sich

Täter 2:

- zwischen 30 und 40 Jahre alt - etwa 1,75 Meter groß - dunkle, lockige Haare - er trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle, kurze Hose

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, setzen sich bitte mit den Ermittlern unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

Offenbach, 17.06.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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