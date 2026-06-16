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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer hat die Fassade mit Parolen besprüht?; Hinterrad weggerutscht: Motorradfahrerin verletzt und Zeugen gesucht: Metallvase von Grab gestohlen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugen gesucht: Metallvase von Grab gestohlen - Hanau

(cb) Eine Metallvase im Wert von knapp 50 Euro klauten Langfinger von einem Grab auf dem Hauptfriedhof in der Birkenhainer Straße (einstellige Hausnummern), weshalb die Polizei die Ermittlungen wegen Störung der Totenruhe aufgenommen hat. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 13.30 Uhr und Freitag, 15 Uhr. Die Beamten in Hanau nehmen Zeugenhinweise telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Wer hat die Fassade mit Parolen besprüht? - Erlensee

(cb) Wer hat die Fassade mit Parolen besprüht und zudem einen Sachschaden von 4.000 Euro verursacht? Das fragen sich die Ermittler der Staatsschutzabteilung in Offenbach und suchen Zeugen der Tat. Ein Mitarbeiter der Schule in der Langendiebacher Straße (30er-Hausnummern) musste am Montagmorgen, gegen 7.20 Uhr, feststellen, dass Unbekannte auf die Fassade sowie Fenster der Schule mehrere Schriftzüge mit schwarzer Farbe geschmiert hatten, und meldete dies der Polizei. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, wenden sich bitte an die Kripo-Hotline (069 8098-1234).

3. Hinterrad weggerutscht: Motorradfahrerin verletzt - Hammersbach

(cb) Ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand bei einem Alleinunfall am Montag, gegen 12.05 Uhr, auf der Landesstraße 3009 kurz vor dem Ortseingang von Marköbel. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Gruppe von Motorradfahrern die Landesstraße, wobei einer Bikerin aus der Fahrgemeinschaft aus bislang unbekannten Gründen das Hinterrad wegrutschte. In der Folge stürzte die Motorradfahrerin und kollidierte mit der Leitplanke. Durch die Wucht brach sie sich nach ersten Informationen das Sprunggelenk und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ihre Maschine war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Landesstraße kurzzeitig gesperrt. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeistation Langenselbold.

Offenbach, 16.06.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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