Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vollbremsung an Zebrastreifen: Radfahrerin stürzte; Unbekannter beleidigte junge Frau: Hinweise erbeten; Mutmaßliche Baustellendiebe festgenommen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Vollbremsung an Zebrastreifen: Radfahrerin stürzte - Offenbach

(lei) Die Polizei waren am Montagabend bei einem Verkehrsunfallgeschehen im Isenburgring eingesetzt, nachdem es dort zu einer leichten Kollision zwischen einem Auto und einer jungen Radfahrerin gekommen war. Laut bisherigen Informationen der Beamten wollte eine Achtjährige mit ihrem Rad einen Fußgängerüberweg in Richtung Marienstraße überqueren, was eine 27-Jährige Hyundai-Fahrerin offenbar zu spät bemerkt haben dürfte. Sie leitete eine Vollbremsung ein, dennoch sei es zu einer geringfügigen Berührung mit dem Mädchen gekommen, welches dadurch vom Rad stürzte. Nach aktuellen Erkenntnissen war das Kind äußerlich unverletzt, jedoch sollte es später nochmals medizinisch durchgecheckt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach zu melden.

2. Unbekannter beleidigte junge Frau: Hinweise erbeten - Dietzenbach

(cb) Ein etwa 50 Jahre alter Mann mit längeren dunkelblonden Haaren, der ein grün gemustertes Hemd trug, beleidigte am Montagabend eine junge Frau. Sie war gegen 22.50 Uhr im Dr.-Heumann-Weg (einstellige Hausnummern) unterwegs, als ihr der Unbekannte mehrere zum Teil rassistische Beleidigungen zurief, weshalb die Staatsschutzabteilung die Ermittlungen aufgenommen hat. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei den Beamten in Offenbach zu melden.

3. Kind bei Unfall mit E-Scooter verletzt - Obertshausen

(lei) Ein Achtjähriger ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in der Beethovenstraße mit einem E-Scooter gestürzt und hat sich dabei noch unklare Verletzungen zugezogen. Der Junge war dort gegen 17.10 Uhr mit dem kleinen Gefährt im Bereich der Robert-Schumann-Straße unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache zu Fall kam. Anschließend kam er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Unfallzeugen können sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation in Heusenstamm melden.

4. Jugendliche bei Zusammenstoß mit an Kreuzung leicht verletzt - Dreieich

(lei) Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad ist am Montagabend eine 17-Jährige leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war die Jugendliche gegen 23 Uhr mit ihrem wohl unbeleuchteten Rad auf der Hauptstraße in südliche Richtung unterwegs und wollte wohl geradeaus in die Albertusstraße weiterfahren. An der abknickenden Vorfahrt zur Darmstädter Straße sei es dann zur Kollision mit einem von dort kommenden 27-Jährigen VW-Fahrer gekommen; er wollte ebenfalls geradeaus fahren in die Herrnröther Straße. Die Teenagerin zog sich unter anderem Abschürfungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei in Neu-Isenburg bittet nun um Zeugenhinweise (06102 2902-0).

5. Zwei Personen verletzt: Ermittlungen aufgenommen - Dreieich

(cb) Zwei Personen erlitten bei einer Auseinandersetzung am Sonntag, gegen 4.55 Uhr, leichte Verletzungen, weshalb die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen begegneten sich ein 30-jähriger Mann, ein 49-Jähriger sowie eine 30-Jährige in einer Bar in der Darmstädter Straße (60er-Hausnummern). Nach einem kurzen Wortgefecht soll der 30-Jährige die gleichaltrige Frau ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin eilte ihr wohl der 49 Jahre alte Mann aus Frankfurt zu Hilfe. In der Folge soll der 30 Jahre alte Angreifer eine Flasche nach dem Älteren geworfen haben, woraufhin die Flasche am Boden zersplitterte. Durch einen weiteren mutmaßlichen Angriff des 30-Jährigen seien der Frankfurter sowie die Frau gestürzt und hätten sich an den Splittern verletzt. Beide Personen mussten anschließend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Auf den 30-jährigen Tatverdächtigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu. Zeugen, welche weitere Hinweise geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Kripo (069 8098-1234).

6. Mutmaßliche Baustellendiebe festgenommen - Langen

(cb) Ein Mitteiler informierte die Polizei am frühen Dienstagmorgen, dass er gerade zwei Männer dabei beobachtete, wie diese mehrere Dämmplatten von einer Baustelle in ihren eigens mitgebrachten Anhänger verladen würden. In der Folge konnten die entsandten Schutzleute gegen 2.25 Uhr in der Marie-Curie-Straße zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 19 Jahren vorläufig festnehmen. Das Duo wird verdächtigt, mehrere Eimer mit Fundamentmasse sowie mehrere Pakete Dämmplatten im Gesamtwert von knapp 6.500 Euro von einer Baustelle gestohlen und für den Abtransport verladen zu haben. Die beiden Beschuldigten mussten mit auf die Dienststelle, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Weitere Zeugenhinweise nehmen die ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

7. Audi im Vorbeifahren gestreift: Zeugen bitte melden! - Mainhausen

(cb) Ein Audi Q2, welcher am Fahrbahnrand der Humboldtstraße (10er-Hausnummern) abgeparkt war, weist seit Montag einen Schaden in Höhe von knapp 4.000 Euro auf. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen weißen Wagen gegen 15.45 Uhr ab und musste nur 30 Minuten später Beschädigungen am vorderen linken Kotflügel feststellen. Vermutlich streifte der bis dato unbekannte Unfallverursacher den Q2 im Vorbeifahren und flüchtete anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen der Verkehrsunfallflucht wenden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 an die Beamten der Polizeistation in Seligenstadt.

Offenbach, 16.06.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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