Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach verweigerter Zigarette: 32-Jähriger soll Kunden mit Messer bedroht und Hitlergruß gezeigt haben

Dreieichenhain (ots)

(lei) Weil ihm zwei Kunden vor einem Einkaufsmarkt in der Gleisstraße keine Zigarette geben wollten, soll ein 32-Jähriger am Freitagabend plötzlich ein Einhandmesser gezogen und damit in ihre Richtung geschwungen haben. Die beiden Männer im Alter von 19 und 20 Jahren konnten dem mutmaßlichen Angriff ausweichen und blieben unverletzt.

Nachdem der Tatverdächtige anschließend in Richtung eines Discounters in der Industriestraße geflüchtet war, habe er auf dem dortigen Kundenparkplatz zudem den Hitlergruß gezeigt, was von mindestens zwei Zeugen beobachtetet wurde.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte den 32-Jährigen schließlich festnehmen. Bei dem Mann, der mit mehr als einer Promille alkoholisiert war, fanden die Beamten auch das mutmaßlich verwendete Einhandmesser und stellten es sicher. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Gegen den Beschuldigten wird nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 069 8098-1234 bei der Offenbacher Kriminalpolizei zu melden.

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