PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach verweigerter Zigarette: 32-Jähriger soll Kunden mit Messer bedroht und Hitlergruß gezeigt haben

Dreieichenhain (ots)

(lei) Weil ihm zwei Kunden vor einem Einkaufsmarkt in der Gleisstraße keine Zigarette geben wollten, soll ein 32-Jähriger am Freitagabend plötzlich ein Einhandmesser gezogen und damit in ihre Richtung geschwungen haben. Die beiden Männer im Alter von 19 und 20 Jahren konnten dem mutmaßlichen Angriff ausweichen und blieben unverletzt.

Nachdem der Tatverdächtige anschließend in Richtung eines Discounters in der Industriestraße geflüchtet war, habe er auf dem dortigen Kundenparkplatz zudem den Hitlergruß gezeigt, was von mindestens zwei Zeugen beobachtetet wurde.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte den 32-Jährigen schließlich festnehmen. Bei dem Mann, der mit mehr als einer Promille alkoholisiert war, fanden die Beamten auch das mutmaßlich verwendete Einhandmesser und stellten es sicher. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Gegen den Beschuldigten wird nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 069 8098-1234 bei der Offenbacher Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 06:44

    POL-OF: Zeugensuche nach Einbruch in Pizzeria

    Schöneck (ots) - (lei) Über eine aufgebrochene Tür verschafften sich Einbrecher am Wochenende Zutritt zu einer Pizzeria im Ortsteil Kilianstädten, um dort Bargeld zu stehlen. In der Zeit zwischen Freitag, 22.30 Uhr und Samstag, 10 Uhr, waren sie widerrechtlich in dem Lokal in der Frankfurter Straße und richteten dabei auch noch einen geschätzten Sachschaden von gut 2.000 Euro an. Die Kriminalpolizei aus Hanau ist ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 06:41

    POL-OF: Zeitungen angezündet: Parkbank durch Feuer beschädigt

    Offenbach (ots) - (lei) Mindestens zwei Personen, so steht es in der Strafanzeige der Polizei, haben in der Nacht zu Samstag in einer Grünanlage im Stadtteil Bieber ein Feuer gemacht und dabei Sachschaden von rund 800 Euro angerichtet. Kurz nach 3 Uhr sollen sie in der Von-Brentano-Straße Zeitungen und Prospekte unter einer Parkbank entzündet haben. Durch das entstandene Feuer entstand ein Brandschaden an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren