Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Diebstahl zweier Kleinkrafträder: Tatverdächtiger ermittelt

Bad Soden-Salmünster / Sinntal (ots)

(lei) Kaum war der Diebstahl bei der Polizei angezeigt, tauchten zwei gestohlene Mopeds bereits im Internet wieder auf. Die Spur führte die Ermittler kurz darauf zu einem Tatverdächtigen, gegen den nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt wird.

Ausgangspunkt des entsprechenden Strafverfahrens war eine Meldung der Eigentümer von Donnerstagvormittag. Deren Angaben zufolge waren die beiden Kleinkrafträder der Marke Simson in der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr, aus einem Schuppen in der Salmünsterer Gartenstraße gestohlen worden. Kurz nach der Anzeigenaufnahme nahmen die Besitzer erneut Kontakt zu den Beamten auf, denn sie hatten die beiden Mopeds auf einem Online-Marktplatz entdeckt, wo sie offenbar zum Verkauf angeboten wurden. Nachdem sie die entsprechenden Informationen zu dem Inserat übermittelt hatten, ergaben sich Hinweise auf einen 34 Jahre alten Mann aus Sinntal.

Noch am Donnerstagnachmittag suchten die Polizisten dessen Wohnanschrift auf, um dem Verdacht nachzugehen. Im Zuge einer Durchsuchung hofften die Ermittler, die gestohlenen Fahrzeuge sicherstellen zu können. Die Suche verlief jedoch erfolglos: Weder das bordeauxrote noch das lila-violettfarbene Moped konnten aufgefunden werden. Ob die Zweiräder zwischenzeitlich weiterverkauft, an einem anderen Ort abgestellt oder anderweitig beiseitegeschafft wurden, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht hat oder Angaben zum aktuellen Standort der beiden Mopeds machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Schlüchtern unter der Telefonnummer 06661 9610-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell