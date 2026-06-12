Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Männer verletzt: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und Verkehrskontrolle: Fokus lag auf Sicherung der Kinder im Fahrzeug

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zwei Männer verletzt: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen - Hanau

(cb) Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Donnerstagabend hat die Polizei die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zwei bis dato Unbekannte sollen auf zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren mehrfach gemeinschaftlich eingeschlagen haben. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch weitgehend unklar, erste Hinweise deuten jedoch darauf hin, dass der Vorfall zwischen den Beteiligten mit einem vorangegangenen verbalen Streit zusammenhängen könnte. Nach allem, was den Beamten bislang bekannt ist, trafen die Männer gegen 21.40 Uhr in der Rosenstraße im Bereich der 20er-Hausnummern aufeinander. In der Folge erlitten der 19-Jährige und sein 20 Jahre alter Begleiter zum Teil schwere Gesichtsverletzungen und mussten im Krankenhaus medizinisch betreut werden. Die Beamten der Hanauer Kripo suchen Zeugen der Auseinandersetzung und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Verkehrskontrolle: Fokus lag auf Sicherung der Kinder im Fahrzeug - Linsengericht

(cb) Im Rahmen einer gezielten Verkehrskontrolle überprüften die Ordnungshüter der Polizeistation Gelnhausen am Donnerstagmorgen die Sicherung von Kindern in Fahrzeugen. Die Kontrollstelle befand sich im Bereich einer Kindertagesstätte im Bachweg im Ortsteil Altenhaßlau. Bei den Maßnahmen, die zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr stattfanden, lag der Fokus auf der Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr. Eine ordnungsgemäße Sicherung im Auto kann im Falle eines Unfalls entscheidend dazu beitragen, Verletzungen zu vermeiden oder deren Schwere zu reduzieren.

Insgesamt kontrollierten die eingesetzten Beamten etwa 40 Fahrzeuge und deren Insassen. Dabei stellten die Gesetzeshüter sechs Verstöße gegen die Gurt- und Sicherungspflicht fest.

Die Kontrollaktion wurde von den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort durchweg positiv aufgenommen. Das Polizeipräsidium Südosthessen wird auch in Zukunft Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Kindersicherheit durchführen, um die Sicherheit der jüngsten Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Offenbach, 12.06.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell