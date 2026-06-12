Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 28-Jähriger von Unbekannten ins Gesicht geschlagen; Bei Zusammenstoß: Flüchtiger verlor Außenspiegel; Mehrere verletzte Personen bei Auseinandersetzung auf Bahnhofsvorplatz und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. 28-Jähriger von Unbekannten ins Gesicht geschlagen - Offenbach

(cb) Verletzungen im Gesichtsbereich trug ein 28-Jähriger davon, nachdem ihm ein bis dato Unbekannter am Freitag ins Gesicht geschlagen hatte. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es zwischen dem Mann aus Offenbach und seinem Gegenüber bereits in der Vergangenheit zu verbalen Auseinandersetzungen. So trafen der Offenbacher und sein Kontrahent gegen 00.40 Uhr in der Frankfurter Straße (20er-Hausummern) aufeinander, wo es zum Wortgefecht kam. In der Folge hat der Unbekannte mit einem Schmuckstück auf den Kopf des 28 Jahre alten Mannes eingeschlagen, wodurch dieser Verletzungen davontrug und medizinisch behandelt werden musste. Der Angreifer flüchtete nach der Tat zu Fuß in unbekannte Richtung. Zeugen der Auseinandersetzung wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Beamten der Kriminalpolizei in Offenbach.

2. Zwei nicht mehr fahrbereite Wagen und viel Sachschaden bei Zusammenstoß - Offenbach

(me) Zwei nicht mehr fahrbereite Wagen und ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Donnerstagmittag. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 82-jährige Opel-Lenkerin den Taunusring gegen 14.30 Uhr in Richtung Autobahn 661 und stieß in der Folge mit einem aus dem Buchrainweg einbiegenden blauen BMW zusammen. Offenbar war die Fahrerin des grauen Corsa über eine rote Ampel gefahren, weshalb es zu der Kollision kam. Verletzte sind der Polizei bislang nicht bekannt geworden. Zeugen des Unfalls setzen sich bitte mit der Wache des Polizeireviers im Spessartring (069 8098-5100) in Verbindung.

3. Mehrere verletzte Personen bei Auseinandersetzung auf Bahnhofsvorplatz - Neu-Isenburg

(me) Zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, Vollbart, dunkel gekleidet: Nach einem Mann mit dieser Personenbeschreibung und seinem Begleiter, der nicht näher beschrieben werden kann, suchte die Polizei am frühen Freitagmorgen, nachdem diese gegen 2.40 Uhr über eine Auseinandersetzung auf dem Vorplatz des Bahnhofs in der gleichnamigen Straße informiert worden war. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Gesuchte auf eine Gruppe, bestehend aus zwei Männern und einer Frau, zugelaufen sein. Neben Schlägen und Tritten, dem Versprühen eines mutmaßlichen Pfeffersprays kam offenbar auch ein Messer zum Einsatz, da eine der Verletzten oberflächliche Schnittwunden davontrug. Hiernach seien die beiden Männer in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Zeugen des Geschehens. Diese melden sich bitte telefonisch auf der Wache in der Hugenottenallee (06102 2902-0).

4. Fußgängerin beim Vorbeifahren gestreift: Zeugensuche nach unbekanntem Wagenlenker - Rodgau

(me) Zu einer sogenannten Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden kam es am Donnerstagnachmittag im Bereich der Weiskircher Straße / Egerstraße, weshalb die Polizei nun die Ermittlungen dahingehend aufgenommen hat. Gegen 17.30 Uhr soll ein noch unbekannter Wagenlenker die Straße entlanggefahren sein und hierbei eine Fußgängerin mit dem Außenspiegel touchiert haben. Die Dame wurde hierdurch leicht verletzt. Die Beamten aus Heusenstamm suchen nun nach dem Autofahrer sowie Zeugen des Zusammenstoßes. Hinweise nimmt die Wache der Polizeistation Heusenstamm unter der Telefonnummer 06104 6908-0 entgegen.

5. Wer hat den blauen Mercedes touchiert? - Hainburg

(cb) Wer hat den blauen Mercedes touchiert und dadurch einen Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro verursacht? Das fragen die Ermittler aus Seligenstadt und suchen Zeugen der Verkehrsunfallflucht. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen E200 am Samstag, gegen 22.30 Uhr, am Fahrbahnrand in der Kettelerstraße (20er-Hausnummern) ab. Am nächsten Morgen, gegen 9 Uhr, musste er dann feststellen, dass ein bis dato unbekannter Unfallverursacher seinen Wagen im Vorbeifahren an der Beifahrerseite beschädigt hatte. Ohne den Zusammenstoß zu melden, entfernte dieser sich anschließend vom Unfallort. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Ermittler der Polizeistation Seligenstadt (06182 8930-0).

6. Bei Zusammenstoß: Flüchtiger verlor Außenspiegel - Seligenstadt

(me) Am Donnerstagmorgen kam es auf der Landesstraße 2310 zu einer Kollision zwischen einem grauen Audi und einem mutmaßlich roten Fiat. Da die Fahrerin oder der Fahrer des roten Autos nach dem Zusammenstoß nicht anhielt, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Gegen 5.40 Uhr soll der oder die Unbekannte mit seinem Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn gekommen und hiernach mit dem entgegenkommenden A3 kollidiert sein. Insbesondere die jeweiligen Außenspiegel seien in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Spiegel des vermeintlichen Verursachers blieb nach dem Zusammenstoß vor Ort zurück. Hinweisgeber wenden sich bitte telefonisch an die Ordnungshüter aus Seligenstadt unter der 06182 89300.

Offenbach, 12.06.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell