Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rund 450 Euro bei Wechseltrick erbeutet: Zeugensuche der Polizei; Gefälschtes Smartphone bei Verkaufsgeschäft übergeben;

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Rund 450 Euro bei Wechseltrick erbeutet: Zeugensuche der Polizei - Hanau

(me) Er bat um Wechselgeld und entwendete in einem günstigen Moment etwa 450 Euro aus dem Geldbeutel: So lässt sich die Tatbegehungsweise eines Gauners von Dienstagmittag beschreiben. Gegen 13.45 Uhr soll der Dieb einen 65-Jährigen in der Leimenstraße (20er-Hausnummern) angesprochen und um Wechselgeld für einen Parkautomaten gebeten haben. Als der aus dem Main-Kinzig-Kreis stammende Mann freundlicherweise seine Geldbörse öffnete, langte der Unbekannte zu. Mit dem erbeuteten Bargeld verschwand er dann zügig in unbekannte Richtung.

Zu ihm liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor:

- etwa 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur - schwarzhaarig mit einem gleichfarbigen Oberlippenbart - trug einen schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd darunter

Zeugen des Geschehens melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers (06181 100-120).

2. Gefälschtes Smartphone bei Verkaufsgeschäft übergeben - Maintal

(me) Am Samstag, gegen 12.15 Uhr, trafen sich ein 34-Jähriger und zwei noch unbekannte Männer zu einem Verkaufsgeschäft in der Adalbert-Stifter-Straße (20er-Hausnummern). Zuvor hatte man sich über eine Verkaufsplattform zu dem Treffen verabredet. Verkaufsgegenstand war ein hochwertiges Handy im Wert von über 1.000 Euro. Nachdem der Besitzer das noch originalverpackte Mobiltelefon an die beiden Interessenten übergeben hatte, sollen die beiden Männer in einem günstigen Moment dieses gegen ein entsprechendes Plagiat ausgetauscht haben. Der Tausch fiel erst Tage später auf.

Die beiden Personen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- circa 25 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß - kurze schwarze Haare - trug ein schwarzes T-Shirt, eine Jeans und weiße Schuhe

Täter 2:

- in etwa gleichalt, 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß - kurze schwarze Haare - rotes T-Shirt, kurze Hose

Die Beamten aus Maintal nehmen Hinweise unter der 06181 4302-0 entgegen.

Offenbach, 10.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

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