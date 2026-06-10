Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Versuchter Raddiebstahl: Verdächtiger vorläufig festgenommen; Verdacht der exhibitionistischen Handlungen: Ermittlungen gegen 44-Jährigen eingeleitet; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Sie seien aus einem Fahrzeug ausgestiegen und unvermittelt auf einen 25-Jährigen losgegangen. In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Der Offenbacher war am Dienstag, gegen 18.15 Uhr, in der Kaiserstraße im Bereich der 10er-Hausnummern unterwegs, als es zu dem Vorfall kam. Insgesamt drei Männer sollen ausgestiegen sein und gemeinschaftlich auf den 25-Jährigen eingeschlagen haben; dieser zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Anschließend machte sich das Trio in dem weißen Wagen davon. Es liegen bereits erste Hinweise auf einen Verdächtigen vor; die Klärung der Tathintergründe ist Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach zu melden.

2. E-Scooter stieß mit Fußgängerin zusammen: Fluchtgruppe bittet um Hinweise - Offenbach

(me) Eine 31-Jährige musste am Montagmittag nach einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Da der Fahrer des Zweirads nach der Kollision in unbekannte Richtung davonfuhr, ermitteln die Beamten aus Offenbach nun unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Nach den bisherigen Erkenntnissen sei der Jugendliche mit seinem E-Scooter vom Spessartring kommend in Richtung Rhönstraße gefahren. In der Folge habe er eine für ihn rotzeigende Ampel ignoriert und sei im weiteren Verlauf mit der die Fahrbahn überquerenden Fußgängerin zusammengestoßen. Durch die Kollision hätten die beiden Beteiligten das Gleichgewicht verloren und seien gestürzt. Als weitere Passanten auf den Unfall aufmerksam wurden, habe der etwa 16 Jahre alte Fahrzeugführer die Flucht ergriffen. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe ist für Hinweise über die 069 8098-5699 erreichbar.

3. Zeugensuche: 24-Jähriger kam mit Gesichtsverletzungen in Krankenhaus - Offenbach

(fg) Mit schweren Verletzungen im Gesichtsbereich kam ein 24-Jähriger am frühen Mittwochmorgen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Offenbacher schlug bei der Offenbacher Stadtpolizei auf und teilte mit, dass es gegen 2.40 Uhr in der Gerberstraße (10er-Hausnummern) zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Unbekannten gekommen sei. Er sei hierbei auf unbekannte Art und Weise geschlagen sowie getreten worden. Auch von seinem mitgeführten Mobiltelefon fehle jede Spur. Detaillierte Angaben zum Tathergang sowie zum Täter konnte der 24-Jährige nicht machen. Lediglich, dass es zuvor zu lautstarken, verbalen Streitigkeiten gekommen war. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

4. Versuchter Raddiebstahl: Verdächtiger vorläufig festgenommen - Obertshausen

(fg) Ein 60-Jähriger beabsichtigte am Dienstagmittag offenbar ein Fahrradschloss mit einem Winkelschleifer zu knacken, wurde hierbei jedoch beobachtet und im weiteren Verlauf vorläufig festgenommen. Eine aufmerksame Zeugin meldete sich gegen 12.30 Uhr bei der Polizei und gab in etwa folgenden Wortlaut an: "Ein Mann hat eine Art elektrische Säge in der Hand. Funken sprühen." Kurz darauf stellte eine Streifenbesatzung am Bahnhof in der Brühlstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern den Verdächtigen. Auch das mutmaßliche Objekt der Begierde, ein E-Bike im Wert von rund 2.500 Euro, machten die Ordnungshüter ausfindig. Der Verdächtige musste mit zur Wache; auf ihn kommt nun ein Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Fahrraddiebstahls zu. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

5. Fußgänger kollidierte mit Pkw - Langen / Autobahn 661

(me) Am Dienstagnachmittag kam es auf der Autobahn 661 zwischen den Anschlussstellen Egelsbach und Langen zu einem Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei. Ursächlich hierfür war der Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Wagen auf der Schnellstraße. Nach den bisherigen Erkenntnissen sei der 31 Jahre alte Mann um kurz vor 17 Uhr unvermittelt auf die Fahrbahn getreten, hiernach von einem heranfahrenden weißen Mercedes erfasst und schwer verletzt worden. Zu seiner medizinischen Behandlung wurde er umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Unfallgeschehens wenden sich bitte an die Polizeiautobahnstation unter der 06181 9010-0.

6. Verdacht der exhibitionistischen Handlungen: Ermittlungen gegen 44-Jährigen eingeleitet - Dreieich

(me) Er soll sich am Dienstagabend in einem Linienbus entblößt und unsittlich berührt haben: So lauten die Vorwürfe gegen einen 44 Jahre alten Mann, den Polizeibeamte aus Langen zeitnah vorläufig festnahmen. Gegen 20.40 Uhr wurde die Polizei über das Geschehen in dem Bus, der zu diesem Zeitpunkt in der Straße "Am Bahnhof" stand, informiert. Vor Ort konnten die herbeigeeilten Ordnungshüter neben mehreren Augenzeugen auch den 44-Jährigen aus dem Landkreis Offenbach antreffen und vorläufig festnehmen. Dieser hat sich nun wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen zu verantworten. Die Gesetzeshüter leiteten auf der Wache der Polizeistation ein entsprechendes Verfahren gegen ihn ein. Zeugen der Tat melden sich bitte telefonisch unter der 06103 9030-0.

Offenbach, 10.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

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