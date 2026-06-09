POL-OF: Fahndungsrücknahme: Vermisste 17-Jährige wieder da
Schlüchtern/Frankfurt (ots)
(lei) Die seit Samstag, 6. Juni, vermisste 17-Jährige aus Schlüchtern (wir berichteten mit Suchmeldung) ist am Dienstagnachmittag wieder aufgetaucht.
Die öffentliche Suche nach der Jugendlichen wird hiermit zurückgenommen. Medienschaffende werden gebeten, das im Rahmen der Fahndung veröffentlichte Lichtbild sowie die personenbezogenen Informationen aus digitalen Angeboten zu entfernen und nicht weiter zu verbreiten.
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