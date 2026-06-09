Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer hat den E-Scooter geklaut?; Auto zerkratzt: Hinweise erbeten!; Zwei Tatverdächtige nach Mülltonnenbrand ermittelt und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach Einbruch in Schule - Hanau

(cb) Nachdem Unbekannte in eine Schule in der Rue de Conflans (einstellige Hausnummern) eingebrochen sind, suchen die Beamten der Kriminalpolizei Zeugen der Tat. Die Einbrecher versuchten wohl mehrfach die Eingangstüren aufzuhebeln, was jedoch misslang. Letztlich verschafften sie sich über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt in das Innere der Schule. Im Anschluss begaben sich die Unbekannten zur Kantine; ob sie dort etwas mitnahmen, steht bislang nicht fest. Der Einbruch, bei dem ein Sachschaden von knapp 1.500 Euro entstand, ereignete sich zwischen Freitag, 12 Uhr und Montag, 8 Uhr. Zeugenhinweise nehmen die Beamten in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Auto zerkratzt: Hinweise erbeten! - Hanau

(cb) Ein silberner Mitsubishi, der am Fahrbahnrand der Tilsiter Straße (einstellige Hausnummern) abgestellt war, weist seit Montag einen Kratzer auf. Vermutlich hatten Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand den Outlander beschädigt und dadurch einen Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro hervorgerufen. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 8 Uhr und 19.30 Uhr. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Hanau (06181 100-120).

3. Wer hat den E-Scooter geklaut? - Bruchköbel

(cb) Wer hat den E-Scooter im Wert von knapp 2.000 Euro geklaut? Das fragen sich die Beamten der Polizeistation in Langenselbold und suchen Zeugen des Diebstahls. Die Eigentümerin schloss ihr Elektrokleinstfahrzeug der Marke "Green" am Montag, gegen 6.45 Uhr, in der Bahnhofstraße auf einem Parkplatz an. Als sie gegen 18.40 Uhr zum Abstellplatz ihres Scooters zurückkam, musste sie feststellen, dass Unbekannte ihr Fortbewegungsmittel samt Schloss gestohlen hatten. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit den Ermittlern in Langenselbold unter der Telefonnummer 06183 91155-0 in Verbindung.

4. Zwei Tatverdächtige nach Mülltonnenbrand ermittelt - Gelnhausen

(cb) Nach einem Mülltonnenbrand, durch welchen ein Holzunterstand vor einer Kindertagesstätte in Brand geriet (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6286860) konnten die Ermittler bereits kurze Zeit später zwei tatverdächtige Jugendliche ermitteln. Im Zuge der noch andauernden Ermittlungen wird zudem geprüft, ob sie auch für weitere Sachbeschädigungen an einer Schule im Konrad-Schneider-Weg verantwortlich sind.

5. Kraftstoff aus Baustellenfahrzeugen abgezapft: Zeugensuche! - Linsengericht

(fg) Unbekannte machten sich zwischen Mittwochnachmittag, 14 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, an insgesamt vier Baustellenfahrzeugen zu schaffen und zapften insgesamt rund 1.300 Liter Kraftstoff ab. Die Baustelle befindet sich im Stadtweg in Altenhaßlau. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor, weshalb Zeugen gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen zu melden.

Offenbach, 09.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

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