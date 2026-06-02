POL-OF: Vermisstensuche: Wo ist Hartmut Balzer?
Dreieich (ots)
(fg) Wo ist Hartmut Balzer? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 83 Jahre alten Vermissten.
Zuletzt wurde Herr Balzer am Dienstagvormittag (2. Juni 2026), gegen 11 Uhr, in der Ulmenstraße in Dreieich-Sprendlingen gesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist er vermutlich zu Fuß unterwegs. Er ist orientierungslos und auf ärztliche Hilfe angewiesen.
Personenbeschreibung:
- circa 1,60 Meter groß
- dünne Statur
- lange, graue Haare und langer sowie grauer Bart
- Kleidung: hellblaues Hemd und graue, lange Hose
Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Gesuchten geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 bei der Polizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Hinweis: Aktuell liegt der Polizei kein Bild des Vermissten vor.
Offenbach, 02.06.2026, Pressestelle, Felix Geis
Rückfragen bitte an:
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63071 Offenbach am Main
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Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
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