Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Hans Gerd Meusel?

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Stadt Offenbach (ots)

cb) Wo ist Hans Gerd Meusel aus Offenbach? Das fragt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 69-Jährigen.

Herr Meusel ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Statur und graue Haare. Der Vermisste soll rechtsseitig eine Gehbeeinträchtigung haben. Zur Kleidung, welche er zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug, liegen derzeit keinerlei Hinweise vor. Der Gesuchte wurde zuletzt am Freitagmittag, 22. Mai, im Bereich der Carl-Ullrich-Siedlung gesehen. Seitdem ist der Senior unbekannten Aufenthalts.

Herr Meusel könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und auf medizinische Hilfe angewiesen sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Hans Gerd Meusel geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: Privat)

Offenbach, 26.05.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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