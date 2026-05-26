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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Hans Gerd Meusel?

POL-OF: Wo ist Hans Gerd Meusel?
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Stadt Offenbach (ots)

cb) Wo ist Hans Gerd Meusel aus Offenbach? Das fragt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 69-Jährigen.

Herr Meusel ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Statur und graue Haare. Der Vermisste soll rechtsseitig eine Gehbeeinträchtigung haben. Zur Kleidung, welche er zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug, liegen derzeit keinerlei Hinweise vor. Der Gesuchte wurde zuletzt am Freitagmittag, 22. Mai, im Bereich der Carl-Ullrich-Siedlung gesehen. Seitdem ist der Senior unbekannten Aufenthalts.

Herr Meusel könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und auf medizinische Hilfe angewiesen sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Hans Gerd Meusel geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: Privat)

Offenbach, 26.05.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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