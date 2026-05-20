Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Sebastian Pecher?

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Schlüchtern (ots)

(cb) Wo ist Sebastian Pecher? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 49 Jahre alten Vermissten aus Schlüchtern.

Herr Pecher ist etwa 1,80 Meter groß, von schlanker Statur und hat rötlich-blonde Haare. Der Vermisste trägt einen Dreitagebart. Zur Bekleidung, welche der Gesuchte zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug, liegen derzeit keine Hinweise vor. Herr Pecher wurde zuletzt am Dienstagabend (19. Mai), gegen 20.30 Uhr, in der Kurfürstenstraße gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts.

Der Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und auf medizinische Hilfe angewiesen sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Sebastian Pecher geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach,20.05.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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