POL-OF: Wo ist Sebastian Pecher?
Schlüchtern (ots)
(cb) Wo ist Sebastian Pecher? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 49 Jahre alten Vermissten aus Schlüchtern.
Herr Pecher ist etwa 1,80 Meter groß, von schlanker Statur und hat rötlich-blonde Haare. Der Vermisste trägt einen Dreitagebart. Zur Bekleidung, welche der Gesuchte zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug, liegen derzeit keine Hinweise vor. Herr Pecher wurde zuletzt am Dienstagabend (19. Mai), gegen 20.30 Uhr, in der Kurfürstenstraße gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts.
Der Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und auf medizinische Hilfe angewiesen sein.
Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Sebastian Pecher geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Hinweis: Der Meldung ist ein Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).
Offenbach,20.05.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell