Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme und Ermittlungen eingeleitet; Weißer Volvo spurlos verschwunden: Polizei sucht nach Zeugen; Kanaldeckel in Schaufensterscheibe geschmissen: Zeugensuche! und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Hinweise erbeten: Schmuck bei Wohnungseinbruch gestohlen - Hanau

(lei) Noch ist unklar, wie sich der oder die Unbekannten Zugang in eine Wohnung in der Hildegard-von-Bingen-Allee verschafften, fest steht aber, dass sie dort Schmuck und Parfüm im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen ließen. Passiert ist das Ganze am Dienstagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus mit einstelliger Hausnummer. Hinweise auf die Diebe nimmt die Hanauer Kripo entgegen (06181 100-123).

2. BMW nach Schlüsselfund unbefugt genutzt: Polizei bittet um Hinweise - Hanau

(lei) Nachdem zwei bislang unbekannte Täter offenbar einen verlorenen Fahrzeugschlüssel gefunden hatten, nahmen sie in der Nacht zum Freitag einen grauen BMW mit OF-Kennzeichen unberechtigt in Gebrauch. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Fahrzeughalter seinen BMW am Donnerstagabend in der Dartforder Straße abgestellt. Vermutlich verlor er dabei unbemerkt den Fahrzeugschlüssel. Als der Mann am Freitagmorgen zu dem Abstellort zurückkehrte, war der Wagen verschwunden. Die beiden unbekannten Täter sollen den Schlüssel zwischenzeitlich gefunden und das Fahrzeug damit genutzt haben. Rund 1,5 Kilometer vom ursprünglichen Abstellort entfernt, in der August-Schärttner-Straße 17, stellten sie den BMW ab und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die beiden Männer zu Fuß in nördliche Richtung. Der Fahrzeugschlüssel wurde nach derzeitigem Stand ebenfalls mitgenommen. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- etwa Anfang 20 - schwarze Haare - schwarze Winterjacke mit Pelzbesatz an der Kapuze - graue Jogginghose - weiße Socken - schwarz-weiße Nike-Badeschlappen

Täter 2:

- hellgrauer Jogginganzug - Kapuze tief ins Gesicht gezogen

Die Polizei fragt nun:

Wer hat in der Nacht zum Freitag verdächtige Personen im Bereich der Dartforder Straße beziehungsweise im Umfeld des späteren Abstellortes in der August-Schärttner-Straße gesehen? Hinweise nimmt die zuständige Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Weißer Volvo spurlos verschwunden: Polizei sucht nach Zeugen - Hanau

(me) Die Polizei und der Besitzer eines weißen Volvo sind seit kurzem auf der Suche nach dessen Fahrzeug, nachdem Unbekannte diesen in der Zeit zwischen Mittwoch und Sonntag gestohlen hatten. Der Wagen mit F-Kennzeichenschildern und der Zahlenendung 81 stand zur Tatzeit im Bereich der Straße "Alfred-Nobel-Bogen". Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des 40.000 Euro teuren Autos machen können, melden sich bitte bei den Ermittlern aus Hanau (06181 100-123). Diese prüfen nun, wie es den Gaunern gelang, die Sicherungen des Wagens zu überwinden und mit diesem davonzufahren.

4. Festnahme und Ermittlungen eingeleitet - Nidderau

(fg) Ein deutlich unter Alkoholeinfluss stehender 47-Jähriger soll am Freitag, gegen 18.30 Uhr, in der Heldenberger Straße in Windecken nahe der Willi-Salzmann-Halle den "Hitlergruß" gezeigt haben. Eine Streife nahm den Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis vorläufig fest und mit zur Station. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,88 Promille an. Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurden eingeleitet. Weitere Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

5. Kanaldeckel in Schaufensterscheibe geschmissen: Zeugensuche! - Langenselbold

(fg) Auf rund 7.500 Euro wird der Schaden geschätzt, der durch den Wurf eines Kanaldeckels in eine Schaufensterscheibe in der Hanauer Straße (einstellige Hausnummern) am vergangenen Wochenende entstand. Unbekannte hatten den schweren Gegenstand zwischen Freitag, 13.30 Uhr und Samstagmorgen, 1.45 Uhr, in die Auslage geworfen. Hierdurch ging das Schaufenster des Bau- und Renovierungsgeschäfts zu Bruch. Zeugen werden nun gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeistation in Langenselbold zu melden.

6. Einbrecher von Bewohnern überrascht: Modeschmuck erbeutet - Ronneburg

(me) Am Samstag trieben zwei Langfinger ihr Unwesen im Erlenweg. Bislang sind bei der Polizei aus Langenselbold zwei Anzeigen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls bekannt geworden. In einem Fall drangen zwei etwa 1,80 Meter große und dunkel gekleidete Einbrecher über die aufgebrochene Tür eines Wintergartens in ein Einfamilienhaus in den einstelligen Hausnummern ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Als die Bewohner um kurz nach 22 Uhr nach Hause kamen und die beiden Gauner auf frischer Tat ertappten, nahmen die beiden Reißaus und flüchteten mit ihrer Beute, bei der es sich scheinbar um Modeschmuck handelte, in unbekannte Richtung. Möglicherweise davor oder im Anschluss daran kam es in der Nachbarschaft zu einem weiteren Einbruch. Hier kletterten die Unbekannten zu einem Fenster im Obergeschoss und hebelten dieses auf. Im weiteren Verlauf nahmen die Eindringlinge Bargeld, Schmuck und ein Tablet an sich und verließen das Wohnhaus damit wieder in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei aus Hanau prüft nun einen möglichen Tatzusammenhang und nimmt Zeugenhinweise unter der 06181 100-123 entgegen.

Offenbach, 18.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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