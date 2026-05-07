Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Zinka Shyukyuryu NERDZHAN?

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Stadt Offenbach (ots)

(cb) Wo ist Zinka Shyukyuryu Nerdzhan? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 16 Jahre alten Vermissten.

Zinka ist etwa 1,56 Meter groß und von kräftiger Statur. Die Teenagerin hat rote schwarze Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Bluse, eine schwarze Hose sowie weiß/blaue Turnschuhe. Die Gesuchte wurde zuletzt am Mittwochabend (6. Mai) in der Marienstraße gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes.

Es liegen Hinweise vor, dass sich die Teenagerin in Bremen oder Bremerhaven aufhalten könnte.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Zinka Shyukyuryu Nerdzhan geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 07.05.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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