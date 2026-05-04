POL-OF: Wo ist Christian Jonca?
Gelnhausen (ots)
(me) Wo ist Christian Jonca? Das fragt sich aktuell die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe auf der Suche nach dem 55-Jährigen. Herr Jonca ist etwa 1,80 Meter groß. Er wurde zuletzt am Sonntag (3. Mai), gegen 12 Uhr, im Bereich der Burgstraße gesehen und ist möglicherweise mit einem Mini-Cooper mit GN-Kennzeichenschildern unterwegs. Der Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.
Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Christian Jonca geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt (Quelle: Privat).
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