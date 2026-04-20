Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Frau mit Gehstock geschlagen: Zeugensuche der Polizei; Setzte eine Zigarette die Garage in Brand? ; Auseinandersetzung nach Fußballspiel: Mehrere Verfahren eingeleitet und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Duo setzte Pfefferspray ein: Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen - Offenbach

(fg) Zwei unbekannte Jugendliche beabsichtigten bereits vergangenen Mittwochnachmittag unter Einsatz eines Pfeffersprays einem 15-Jährigen das Handy wegzunehmen. Da es den beiden Tätern jedoch misslang, in den Besitz des Mobiltelefons zu gelangen, flüchteten sie in Richtung Marktplatz. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.40 Uhr in der Frankfurter Straße im Bereich des dortigen Fußgängertunnels in Richtung Hugenottenplatz. Der Offenbacher blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Raubes und sucht nach Zeugen. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Frau mit Gehstock geschlagen: Zeugensuche der Polizei - Offenbach

(me) Nachdem eine junge Dame durch einen älteren Herrn attackiert worden war, ermittelt die Polizei aus Offenbach wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Zeugen des Vorfalls vom Freitagnachmittag. Gegen 14 Uhr soll es zu dem Vorfall an einer Bushaltestelle im Bereich des "Marktplatz" gekommen sein. Ein etwa 80 Jahre alter und circa 1,60 Meter großer Herr von schlanker Statur habe die dort sitzende 26-Jährige angesprochen. Im weiteren Verlauf sei die junge Dame durch den Senior, der einen grauen Vollbart hatte und eine blaue Mütze, eine dunkle Jacke, ein blaues Hemd sowie eine schwarze Hose und schwarze Schuhe trug, mit einem Gehstock geschlagen worden. Im Anschluss an die Auseinandersetzung sei der Rentner in einen Linienbus gestiegen und davongefahren. Zeugen der Auseinandersetzung melden sich bitte telefonisch auf dem Polizeirevier in Offenbach (069 8098-5100).

3. Wer versuchte den grauen Honda zu stehlen? - Offenbach

(cb) Wer versuchte, den grauen Honda zu stehlen? Das fragen sich die Ermittler der Kriminalpolizei und suchen nach Zeugen der Tat, die sich in der Hospitalstraße (10er-Hausnummern) ereignete. Der Fahrzeugeigentümer musste am Freitag, gegen 14 Uhr, feststellen, dass Unbekannte an der Fahrzeugtür seines grauen HR-V mit OF-Kennzeichen hantiert hatten, jedoch keinen Erfolg hatten. Hierbei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, setzen sich bitte mit den Beamten des Fachkommissariats unter der 069 8098-1234 in Verbindung.

4. Nach Verkehrsunfall: Rund 40.000 Euro Sachschaden und drei nicht mehr fahrbereite Pkw - Offenbach

(me) Drei nicht mehr fahrbereite Wagen und ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Freitagnachmittag in der Bettinastraße (90er-Hausnummern). Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 51-jähriger Tiguan-Lenker die Straße und fuhr im weiteren Verlauf gegen einen dort parkenden schwarzen Peugeot. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen grauen Renault und dieser in der Folge gegen einen silbernen Mercedes geschoben. An allen vier beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde offenbar niemand. Zeugen des Verkehrsunfalls nehmen bitte Kontakt mit dem Polizeirevier in Offenbach unter der 069 8098-5100 auf.

5. Setzte eine Zigarette die Garage in Brand? - Offenbach

(cb) Nachdem es am Freitagmorgen in der Brandenburger Straße (50er-Hausnummern) zu einem Garagenbrand kam, haben die Brandursachenermittler des Fachkommissariats die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Zigarettenstummel den Brand verursacht hat. Die Hauseigentümerin entsorgte gegen 9.50 Uhr nach dem Rauchen einen Zigarettenstummel im Aschenbecher und leerte diesen anschließend in einen Mülleimer in der Garage. Vermutlich setzte die noch glühende Asche den darin befindlichen Müll in Brand. Das dadurch entstandene Feuer breitete sich daraufhin in der Garage aus. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern. Der Sachschaden an der Garage wird auf 20.000 Euro geschätzt.

6. Zeugensuche nach Einbruch in Kellerabteile - Offenbach

(fg) Am Freitagmorgen sind zwei Unbekannte in die Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße (280er-Hausnummern) eingedrungen, weshalb die Kriminalpolizei ermittelt und nach Zeugen sucht.

Die Täter hebelten gegen 9.40 Uhr zunächst die Hauseingangstür auf und begaben sich anschließend in den Keller. Dort betraten sie zunächst den Fahrradabstellraum, ehe sie insgesamt acht weitere Kellerabteile aufhebelten. Mit drei Reisekoffern, die vermutlich mit weiterem Diebesgut gefüllt waren, verließen die Einbrecher das Wohnhaus über den zuvor aufgehebelten Haupteingang.

Kurze Zeit später kehrten die beiden Unbekannten, so der bisherige Kenntnisstand, zurück und nahmen unter anderem zwei Fahrräder mit. Im Zuge der Anzeigenaufnahmen stellten Beamte einen zurückgelassenen Handschuh sicher. Außerdem wurden vorhandene Videoaufnahmen gesichtet, aus denen sich nachfolgende Personenbeschreibungen ergaben: Täter 1:

- circa 25 Jahre alt, normale Statur - bekleidet mit einem grauen Hoodie, einer grauen Mütze, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose - hatte graue Umhängetasche

Täter 2:

- etwa 25 Jahre alt, normale Statur - trug einen blauen Hoodie, eine schwarze Daunenjacke, eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe

Am Freitagabend wurde die Polizei zudem über einen Fahrraddiebstahl aus einem Keller beziehungsweise einer Tiefgarage in der Waldstraße (185er-Hausnummern) informiert. Unbekannte hatten dort ein hochwertiges E-Bike mitgehen lassen. Der Tatzeitraum erstreckt sich in diesem Fall über die letzten drei Wochen. Ob es einen Zusammenhang gibt, bedarf weiterer Ermittlungen. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

7. Unbekannter flüchtete mit silbernen Mercedes: Hinweise erbeten - Heusenstamm

(cb) Eigentlich wollte sich ein 92 Jahre alter Senior am Donnerstagnachmittag mit einer Gruppe Männer unterhalten, doch am Ende des Gesprächs stand er ohne seinen silbernen Mercedes da. Gegen 14.20 Uhr traf der Rentner in der Frankfurter Straße (45er-Hausnummern) auf mehrere junge Männer und kam mit diesen ins Gespräch. Im Laufe dessen händigte er einem etwa 25 Jahre alten Mann aus der Gruppe den Autoschlüssel zu seinem Mercedes mit OF-Kennzeichen aus. Der etwa 1,70 Meter große Mann mit ovalem Gesicht und Kurzhaarschnitt bestieg den silbernen E 200 und fuhr in unbekannte Richtung davon. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Fahrer geben können, wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kripo in Offenbach.

8. Auseinandersetzung nach Fußballspiel: Mehrere Verfahren eingeleitet - Rodgau

(me) Die Polizei aus Heusenstamm ermittelt derzeit unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Verdachts der Beleidigung. Nachdem es bereits während des Spiels am Samstag zu verbalen Entgleisungen zwischen Spielern der beiden Mannschaften gekommen war, arteten diese im Nachgang an das Fußballspiel gegen 17:20 Uhr aus, als Spieler und Betreuer beider Teams auf dem Gelände in der Hainburgstraße erneut aufeinandertrafen. Die zunächst verbalen Streitigkeiten uferten hiernach in einem Handgemenge zwischen mehreren Beteiligten aus und hatten mindestens zwei verletzte Personen zur Folge. Zeugen des Geschehens nehmen bitte Kontakt mit den Beamten unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf.

9. Mann mit Pfefferspray besprüht: Wer hat etwas beobachtet? - Langen

(me) Etwa 20 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, dunkle Haare, "Ziegenbart", trug schwarze Kleidung: Ein Mann mit dieser Beschreibung soll am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, unvermittelt einen 16-Jährigen mit Pfefferspray besprüht und hiernach in unbekannte Richtung davongelaufen sein. Die Ordnungshüter aus Langen ermitteln nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und suchen nach Zeugen der Tat, die in der Bachgasse (einstellige Hausnummern) stattfand. Hinweise werden über die Telefonnummer 06103 9030-0 entgegengenommen.

10. Fahrer fuhr auf Verkehrsinsel und flüchtete hiernach zu Fuß - Dreieich

(me) Aus bislang noch unbekannten Gründen geriet der etwa 40 Jahre alte Fahrer eines blauen Kastenwagens mit diesem am Sonntag gegen 10:15 Uhr beim Befahren einer Rechtskurve nach links auf eine Verkehrsinsel und verkeilte sich auf dieser. Anstatt den Unfall zu melden und sich um die auslaufenden Betriebsmittel zu kümmern, sammelte der circa 1,75 Meter große und schlanke Mann einige Fahrzeugteile ein und ergriff hiernach fußläufig die Flucht. Er soll ferner kurze sowie schwarze Haare haben und trug einen blauen Trainingsanzug mit lilafarbenen Sneakern. Der Schaden an dem Übergang für Fußgänger beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nehmen die Beamten aus Neu-Isenburg unter der 06102 2902-0 entgegen.

Offenbach, 21.04.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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