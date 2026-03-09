Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Sharen Christine Michaud?

Schlüchtern (ots)

(cb) Wo ist Sharen Christine Michaud? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 20 Jahre alten Vermissten aus Schlüchtern.

Die Vermisste ist von kräftiger Statur und hat schulterlange blonde Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen weinroten Kittel, eine blaue Sweatjacke, eine schwarze Jogginghose und hellblaue Socken. Auffällig dürfte eine Wunde an der Stirn sein. Die Gesuchte wurde zuletzt am Montagmorgen (9. März) in der Kurfürstenstraße gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes.

Frau Michaud könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und auf medizinische Hilfe angewiesen sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Sharen Christine Michaud geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 09.03.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell