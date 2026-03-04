Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Andre Armand Jehl?

Bild-Infos

Download

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

(cb) Wo ist Andre Armand Jehl aus Offenbach? Das fragt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 75-Jährigen.

Herr Jehl ist etwa 1,62 Meter groß, hat eine schlanke Statur und graue Haare. Er trägt einen sogenannten Truckerbart. Er wurde zuletzt am Mittwochvormittag, 4. März, im Bereich der Darmstädter Straße gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Vermisste ein graues Oberteil und eine dunkle Jogginghose.

Der Gesuchte Jehl könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und auf medizinische Hilfe angewiesen sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Andre Armand Jehl geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: Privat)

Offenbach, 04.03.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell