POL-OF: Wo ist Norbert Wieslaw Rachwal?
Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)
(cb) Wo ist Norbert Wieslaw Rachwal? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 15 Jahre alten Vermissten.
Der Teenager ist etwa 1,75 Meter groß und schlank. Norbert hat blonde Haare. Er wurde zuletzt am Freitagabend in der Wildparkstraße gesehen, seitdem ist er unbekannten Aufenthaltes. Zur Kleidung, welcher der Jugendliche zum Zeitpunkt seins Verschwindens trug, liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor.
Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Norbert Wieslaw Rachwal geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Hinweis: Der Meldung ist ein Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).
Offenbach, 23.02.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein
