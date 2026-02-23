Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Sendehinweis: Raubüberfall wird in ZDF-Sendung "Aktenzeichen...XY ungelöst" gezeigt

Dreieich (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(fg) In der Sendung "Aktenzeichen...XY ungelöst" zeigt das Zweite Deutsche Fernsehen am Mittwoch, 25. Februar 2026, ab 20.15 Uhr, einen bislang ungeklärten Raubüberfall, der sich in der Nacht zum 4. Februar 2026 in der Kinzigstraße im Ortsteil Dreieichenhain zugetragen hat (wir berichteten am Folgetag in einer gemeinsamen Pressemeldung mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6211003).

Den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler zufolge verschafften sich drei maskierte Männer gegen 1.30 Uhr vermutlich durch das Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Kinzigstraße. Im Inneren überwältigten und fesselten die Unbekannten in der Folge drei Bewohner - zwei Frauen und einen Mann - und verletzten diese teils erheblich. Mit hochwertigem Schmuck und Bargeld flüchteten die Täter, die alle drei dunkle Kopfbedeckungen trugen, anschließend vom Tatort.

Um weitere entscheidende Hinweise zu erhalten, wird dieser Fall am kommenden Mittwoch in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY....ungelöst" vorgestellt. Hinweise zu den Tätern und der verschwundenen Beute nimmt die Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell