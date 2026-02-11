Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstensuche nach Delaylah Joline Graf

Bild-Infos

Download

Obertshausen / Sinntal / Offenbach und Frankfurt am Main (ots)

(fg) Wo ist Delaylah Joline Graf aus Sinntal?

Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 15 Jahre alten Vermissten.

Die Jugendliche war am vergangenen Sonntag (8. Februar 2026) am Nachmittag mit einer mehrköpfigen Personengruppe in einem Erlebnisbad in der Badstraße in Obertshausen (Landkreis Offenbach). Von dort machte sie sich mutmaßlich mit einer 18-Jährigen aus der Gruppe davon; sie könnten sich, so die bisherigen Erkenntnisse, im Stadtzentrum von Offenbach oder im Bereich des Hauptbahnhofes in Frankfurt am Main aufhalten.

Zu Delaylah Joline Graf liegt nachfolgende Personenbeschreibung vor:

- 15 Jahre alt, dunkle Haare (etwas länger als schulterlang) - trug eine weiße Jacke, eine schwarze Jogginghose und weiße Schuhe - führte eine schwarze Sporttasche mit sich

Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die beiden Gesuchten das Freizeitbad kurz vor 16 Uhr. Seitdem fehlt von ihnen jede Spur. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Delaylah Joline Graf und ihrer Begleitung geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 bei der Polizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild der vermissten 15-Jährigen ist der Meldung beigefügt. (Quelle: privat)

Offenbach, 11.02.2026, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell