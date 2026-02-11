Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kontrollaktion "Truck and Bus": Verkehrsspezialisten kontrollierten 77 Lastkraftwagen

Autobahn 45 / Pfingstweide Ost

(fg) Am Dienstag führten Beamtinnen und Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südosthessen im Rahmen der ROADPOL-Aktionswoche "Truck and Bus" eine großangelegte Kontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs durch. Diese fand im Zeitraum von 9 Uhr bis 15.45 Uhr dem Parkplatz Pfingstweide Ost an der Autobahn 45 in Fahrtrichtung Gießen statt.

Im Rahmen des Einsatzes wurden 77 Lastkraftwagen und 87 Personen einer umfassenden Fahrzeug- und Personenkontrolle unterzogen. Ziel der Maßnahme war es, die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften zu überprüfen und Verstöße im Straßenverkehr zu ahnden, insbesondere auf Autobahnen, wo die Gefahr durch unsachgemäß betriebene Fahrzeuge besonders groß ist. Zu diesem Zweck wurde auch eine Waage aufgebaut, um die Lastkraftwagen auf ihre zulässige Gesamtmasse zu überprüfen.

Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten folgende Ergebnisse verzeichnen:

- Überladung und Vermögensabschöpfung:

Bei einem Holztransporter aus Nordrhein-Westfalen wurde ein Verfahren zur Vermögensabschöpfung eingeleitet. Der Transporter war stark überladen. Darüber hinaus besteht der Verdacht der Fälschung beweiserheblicher Daten, weshalb Fahrzeug und Lenker nach Beweismitteln durchsucht wurden.

- Weiterfahrt unter "falscher" Fahrerkarte:

Auch in einem weiteren Fall soll der LKW-Lenker seine Fahrt nach Erreichen der erlaubten Lenkzeit fortgesetzt haben - offenbar unter einer "falschen" Fahrerkarte. Die Verkehrsspezialisten stellten die Fahrerkarte sicher.

Am Ende des Tages standen zwölf Verstöße gegen die Sozialvorschriften, sechs Verstöße gegen die ordnungsgemäße Ladungssicherung, fünf Strafanzeigen sowie acht weitere Ordnungswidrigkeiten zu Buche. In zwei Fällen untersagten die Einsatzkräfte die Weiterfahrt. Drei Lastkraftwagen wiesen Mängel auf, die nun behoben werden müssen. Sicherheitsleistungen in einer Gesamthöhe von rund 6300 Euro sowie 260 Euro Verwarngelder wurden geahndet.

Diese Kontrollaktion verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig die kontinuierliche Überwachung des gewerblichen Verkehrs ist, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen. Die Polizei wird weiterhin gegen Verstöße vorgehen, insbesondere im Hinblick auf Ladungssicherung, Fahrzeugmängel und der Einhaltung von Sozialvorschriften. Besonders auf stark befahrenen Autobahnen tragen diese Maßnahmen maßgeblich zur Verhinderung von Unfällen bei.

