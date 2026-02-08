PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannte brachten stinkende Substanz aus: Polizei ermittelt nach Atemwegsreizungen und sucht Zeugen

Offenbach (ots)

(lei) Nach dem Ausbringen einer übelriechenden Flüssigkeit im Ginsterweg am späten Samstagabend sind die Hintergründe dieser Handlung ebenso unklar wie die Identität der Verantwortlichen. Durch den Gestank der Substanz klagten vier Anwohner über Atemwegsreizungen, woraufhin Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert wurden. Die Betroffenen konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Weitere Geschädigte sind bislang nicht bekannt. Die Feuerwehr stufte den Stoff nach einem pH-Test als säurehaltig ein; um welche Art von Säure es sich konkret handelte, ließ sich bislang jedoch nicht abschließend feststellen.

Rückstände der Flüssigkeit, die nach derzeitigem Stand wohl nach 23 Uhr verteilt wurde, zogen sich über den gesamten Ginsterweg und fanden sich auf dem Gehweg, der Fahrbahn sowie in angrenzenden Hecken wieder. Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und such nun Zeugen. Hinweise auf die Verursacher können unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Offenbacher Polizeirevier abgegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

