POL-OF: Wo ist Nassim Shahramfar?

Hanau (ots)

(cb) Wo ist Nassim Shahramfar? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 45 Jahre alten Vermissten.

Nassim Shahramfar ist zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß Meter und von schlanker Statur. Die Vermisste hat kurze schwarze Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine dunkelgraue Strickjacke, eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe. Die Gesuchte wurde zuletzt am Freitag, (6. Februar) gegen 10.45 Uhr, in der Julius-Leber-Straße in Hanau gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes.

Frau Shahramfar könnte sich in einem hilflosem Zustand befinden und auf medizinische Hilfe angewiesen sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Nassim Shahramfar geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Offenbach, 06.02.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

