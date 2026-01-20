Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Leony Sophie Linke?

Offenbach / Kassel (ots)

(cb) Wo ist Leony Sophie Linke? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 15 Jahre alten Vermissten.

Leony ist etwa 1,63 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat lange blonde Haare. Zur Kleidung, welche die Gesuchte zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, liegen derzeit keine Hinweise vor.

Die Jugendliche wurde zuletzt am Montag (12. Januar), gegen 9 Uhr, im Bereich der Anton-Bruckner-Straße in Offenbach gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes. Es gibt Hinweise, dass sich die Teenagerin in Kassel aufhalten könnte.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Leony Sophie Linke geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 20.01.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

