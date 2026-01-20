Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Zaineb Nasiry?

Hanau und Bruchköbel (ots)

(cb) Wo ist Zaineb Nasiry? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 13 Jahre alten Vermissten.

Zaineb Nasiry ist etwa 1,50 Meter groß und hat lange schwarze Haare. Die Teenagerin trägt ein Nasenpiercing. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen langen schwarzen Mantel, eine helle Jeans und schwarze Nike-Turnschuhe. Zudem führte die Schülerin einen schwarzen Nike-Rucksack mit sich.

Die Gesuchte wurde zuletzt am Montag (19. Januar), gegen 12 Uhr, im Bereich der Pestalozzistraße in Bruchköbel gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Zaineb Nasiry geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 20.01.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

