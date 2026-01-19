PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wohnhauseinbruch: Suche nach zwei Unbekannten sowie Zeugen

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Noch ist zu klären, ob etwas gestohlen wurde, fest steht jedoch, dass zumindest Sachschaden hinterlassen wurde, nämlich durch zwei Unbekannte, die am frühen Samstagabend in ein Einfamilienhaus in der Mühlsgasse eingebrochen waren. Nun sucht die Polizei nach ihnen und bittet um weitere Hinweise. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten die zwei etwa 1,80 Meter großen Eindringlinge in der Zeit zwischen 17.25 Uhr und 18.45 Uhr das Anwesen betreten und ein Fenster aufgebrochen; dabei ging auch ein Blumentopf zu Bruch. Danach durchsuchten sie das komplette Haus und zerstörten nebenbei einen Bewegungsmelder, ehe sie schlussendlich durch das Fenster flüchteten. Eine Person trug eine dunkle Hose, eine helle Jacke und helle Schuhe. Die andere Person war bekleidet mit einer dunklen Hose, einer hellen Daunenjacke und dunklen Schuhen; zudem trug diese einen schwarzen Schlauchschal, ein helles Basecap und einen Rucksack. Weitere sachdienliche Angaben zu dem Duo nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

