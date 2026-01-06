PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Lara Herkströter?

POL-OF: Wo ist Lara Herkströter?
Klein-Krotzenburg/Lindenfels (Südhessen) (ots)

(me) Wo ist Lara Herkströter? Das fragt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 13-Jährigen.

Lara ist 1,63 Meter groß und von schlanker Statur. Die Teenagerin hat dunkle Haare und trägt vermutlich eine schwarze Daunenjacke, eine grau-grüne Jogginghose mit Camouflage und weiße Turnschuhe. Die Vermisste wurde zuletzt am Samstag, gegen 12 Uhr im Feierabendweg gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Es gibt Hinweise, dass sich die Vermisste im Bereich Lindenfels im Odenwald aufhalten könnte.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Lara Herkströter geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kripo in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

