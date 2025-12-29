PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Samson Dmitrowitsch Naumenko?

Kreis Offenbach und Frankfurt am Main (ots)

(cb) Wo ist Samson Dmitrowitsch Naumenko? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 24-jährigen Vermissten.

Herr Naumenko ist 1,88 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat braune Haare und trägt einen Vollbart.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine lange schwarze Winterjacke, eine schwarze Hose sowie Sneaker. Der Gesuchte wurde zuletzt am Mittwoch (24. Dezember), gegen 15 Uhr, in der Nähe eines Hotels in der Nieder-Röder-Straße in Rödermark gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Es gibt Hinweise, dass er sich in Frankfurt am Main aufhalten könnte.

Der Vermisste könnte sich in einem hilflosen Zustand befinden und auf Hilfe angewiesen sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Samson Dmitrowitsch Naumenko geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: Privat)

Offenbach, 29.12.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

